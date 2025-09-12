¿Sirve el limón para desinfectar frutas y verduras?
Conocé qué dice la ciencia sobre su efectividad y qué métodos son realmente seguros para desinfectar los alimentos
- 2 minutos de lectura'
Según el artículo de Food Science and Biotechnology, el limón tiene propiedades antimicrobianas que ayudan a reducir bacterias como E. coli, Salmonella y Listeria en frutas y verduras, pero su uso por sí solo no garantiza una desinfección completa.
El estudio muestra que combinar extracto de limón con calor suave mejora significativamente la eliminación de estos patógenos, mientras que el limón solo es insuficiente para desinfectar eficazmente. Por ello, la ciencia concluye que el limón puede ser un complemento, pero no un sustituto de métodos seguros y comprobados para desinfectar alimentos.
Aunque el limón es un remedio casero común para limpiar frutas y verduras, su capacidad para eliminar bacterias dañinas es limitada, para garantizar una seguridad alimentaria óptima, es fundamental utilizar técnicas de desinfección avaladas científicamente que superen las limitaciones del limón.
Por qué el limón no desinfecta bien frutas y verduras
Aunque el limón tiene propiedades antimicrobianas, la ciencia demuestra que no basta para eliminar todas las bacterias dañinas en frutas y verduras. A continuación, cinco razones para no usarlo como único método de desinfección:
- Efecto limitado contra bacterias peligrosas.
- Necesita condiciones específicas para funcionar.
- No garantiza eliminación total de microorganismos.
- No sustituye métodos certificados de desinfección.
- Puede generar falsa sensación de seguridad.
Recomendaciones para desinfectar frutas y verduras
Para garantizar la seguridad alimentaria, es fundamental utilizar métodos aprobados que aseguren la eliminación de bacterias y virus en frutas y verduras. La ciencia recomienda combinar técnicas que superen las limitaciones del limón, asegurando una limpieza efectiva y segura.
- Lavar con agua potable para remover residuos y tierra.
- Usar cloro diluido (1 cucharadita por litro de agua)
- Aplicar calor suave o luz UV para mayor desinfección.
- Mantener buena higiene al manipular y almacenar.
*Por María Luisa Álvarez Mejía
