Tres datos que tu mejor amigo jamás debería saber sobre tu matrimonio

Una pareja se construye con el tiempo y la confianza que existe entre ambos. A partir de este último punto, algunos consejeros matrimoniales ponen el ojo en qué se cuenta de la intimidad a los amigos. Aunque parezca un tema sin relevancia, manifestar algún problema del matrimonio puede poner en jaque la estabilidad sentimental.

A raíz de este problema, Sharon Rivkin, consejera matrimonial, le expresó a La Vanguardia los ítems a tener en cuenta para no erosionar el vínculo de la pareja. Según detalló la especialista, tener un apoyo externo no está mal, pero se debe consensuar de antemano qué contar y qué no para que la confianza no se deteriore.

La intimidad de una pareja es crucial para evitar peleas (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

En lo que respectan a los límites, Rivkin señaló tres datos que ella considera claves para poder mantener la armonía en la pareja. Uno de ellos está relacionado a las finanzas, específicamente a los ingresos y deudas de la pareja.

“Revelar el salario o las deudas de tu pareja a amigos no solo es potencialmente vergonzoso, sino que hace que la conversación se vuelva incómoda para otros. Hablar de temas financieros puede generar comparaciones o sentimientos de incomodidad”, indicó la especialista, que puso énfasis en esta cuestión tan sensible que puede afectar la privacidad de la pareja.

Además de lo económico, la consejera aclaró que los detalles íntimos de la relación deben quedar puertas adentro y no ser ventilados al exterior, por más confianza que tenga uno en sus amistades.

Los mejores cuatro consejos para recuperar un matrimonio

“Compartir aspectos privados de tu relación puede parecer inofensivo pero es algo que puede hacer mucho daño. Genera incomodidad e incluso resentimiento en tu pareja. Es importante verificar con tu pareja lo que se considera apropiado compartir”, indicó la experta acerca de este segundo ítem que apunta a fortalecer la intimidad y el consenso dentro del matrimonio.

Con este panorama sobre la mesa, Rivkin aconsejó acudir a un profesional en la materia en caso de existir algún problema en la pareja. De esta forma, con el soporte de un especialista, se podrán zanjar algunas cuestiones que, en caso, de ventilarlas a un amigo podrían afectar sensiblemente la confianza entre los integrantes.

La existencia de un truco “mágico” para salvar un matrimonio

Un estudio de la revista Science Direct determinó que existe una “frase mágica” para poder salvar a un matrimonio. En consonancia con lo expresado anteriormente, los especialistas dan herramientas a aquellas personas que buscan la reconciliación con su media naranja.

Para el estudio, Science Direct convocó a 74 parejas heterosexuales, a quienes las interrogaron acerca de cómo manejan los conflictos internos. Una vez conocido cada caso, los especialistas pusieron en práctica la “humildad intelectual”, la cual está relacionada con como cada persona reconoce si sus puntos de vista y creencias son erróneos.

“La humildad intelectual de los hombres jugó un papel más importante en la calidad de las relaciones entre nuestros participantes que la de las mujeres”, destacaron, como conclusión, desde Science Direct acerca de esta investigación que tiene como fin zanjar las diferencias y fortalecer a las parejas.

LA NACION