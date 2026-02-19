Un conductor de Uber llevó a su perro como copiloto y despertó la reacción de todos los usuarios

¿Qué harías si te subieras a un Uber y descubrieras que el copiloto tiene cuatro patas? Esa fue la escena que vivieron dos hombres en una ciudad cuando abordaron un auto que, lejos de ser ordinario, tenía un pasajero muy especial sentado junto al conductor.

Las sorpresas suelen aparecer en los lugares menos esperados, pero pocas veces se ve una situación tan anecdótica como esta. Un perro terminó como protagonista de una serie de reacciones divertidas y dignas de compartir en las redes.

Pasajeros de Uber se sorprendieron al ver al copiloto (Foto: captura de pantalla)

El protagonista que acaparó la atención

Un video que circuló en redes mostró a un hombre que trabaja como conductor de Uber acompañado por su perro, ubicado en el asiento de copiloto. Desde el primer segundo, los pasajeros que se subieron al auto, reaccionaron con sorpresa al notar que no se trataba de un simple viaje.

“Es muy lindo”, exclamó uno de los jóvenes apenas abrió la puerta y vio al animal sentado con total naturalidad. Otro agregó entre risas: “Tenemos al perro de Uber”, como si acabara de descubrir una celebridad inesperada.

La escena avanzó con preguntas y comentarios espontáneos. “¿Puedo acariciarlo?”, consultó uno de ellos, mientras extendía la mano. El conductor respondió que era amigable, y el perro se mantuvo tranquilo, con una actitud relajada que terminó de conquistar a todos.

Pasajeros de Uber sorprendidos al ver a un perro de copiloto

En medio de la charla, también surgió el dato que terminó de redondear el personaje: el perro se llama Bowie, aunque en redes lo conocen como “Uber dog” y cuando uno de jóvenes preguntó por la edad del animal, el conductor contestó que ya tiene casi 3 años.

“Es famoso”, contó el dueño entre risas, mientras relataba que son conocidos en redes sociales por subir videos reacción de los pasajeros al ver al animal en un espacio poco común. “Es muy tranquilo y relajado”, comentó uno de los hombres, sorprendido por la serenidad del animal durante todo el trayecto.

Para el conductor, la presencia de Bowie en el asiento delantero forma parte de la rutina. Sin embargo, para quienes subieron al vehículo, el momento resultó inolvidable. “Es el mejor de la ciudad”, lanzó uno de los pasajeros en tono de broma.

Las reacciones en redes

El video acumuló miles de reproducciones y comentarios que celebraron la escena. “Que ternura cómo voltea cuando se suben”; “Los viajes en Uber serían mejor con un perrito al lado”; “El perro debe pensar que su dueño tiene muchos amigos a quienes lleva por la ciudad”, fueron algunos de los mensajes.

El pasajaro acariciando a Bowie y grabando el momento (Foto: captura de pantalla)

Otros, además de disfrutar del video, tuvieron ideas para seguir este caso de ejemplo. “Debería haber un servicio de Uber que recoja perros en situación de calle. Publicarlos y compartirlos para que puedan adoptarlos. Les da una oportunidad para mostrar su personalidad”, comentó una seguidora exponiendo su idea.

En medio de la rutina diaria y los viajes habituales, un perro sentado como copiloto logró lo impensado: convertir un traslado común en una experiencia viral que ahora muchos quieren vivir.