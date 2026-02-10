Convivir con mascotas: cinco beneficios para la salud de los adultos mayores explicados por expertos

Convivir con una mascota puede transformar de manera profunda la vida cotidiana de las personas que lo experimentan: desde mejorar el estado de ánimo y ofrecer compañía constante hasta aportar una rutina y un sentido de responsabilidad. Sin embargo, más allá de esos efectos visibles, hay un aspecto que resulta clave y cada vez despierta mayor interés en la ciencia: su impacto en quienes atraviesan la adultez mayor en soledad. Diversos estudios internacionales señalan que el vínculo con animales puede convertirse en un factor protector frente al aislamiento, con beneficios concretos para la salud emocional y mental.

Desde la compañía diaria hasta el impacto positivo en la salud, los beneficios de convivir con mascotas van mucho más allá de lo que suele imaginarse. Lejos de tratarse solo de afecto o entretenimiento, distintas investigaciones científicas demuestran que estos vínculos pueden convertirse en un verdadero factor de bienestar para las personas mayores, especialmente para quienes viven en soledad. A continuación, las cinco ventajas principales según los expertos.

1. Menos sensación de soledad y mayor compañía emocional

La convivencia con una mascota puede convertirse en una presencia constante que ayuda con el sentimiento de aislamiento, especialmente en personas mayores que viven solas. Un estudio publicado en PubMed Central y respaldado por los National Institutes of Health (NIH) reveló que quienes tienen mascotas presentan hasta un 36% menos de probabilidades de sentirse solos, incluso al considerar otros factores como el estado de salud o la situación familiar. La interacción diaria, el afecto y la sensación de “no estar solos” aparecen como claves en este beneficio.

2. Mejor estado de ánimo y reducción del estrés

Investigaciones difundidas por NIH News in Health señalan que el contacto con animales puede ayudar a disminuir los niveles de estrés y ansiedad, además de favorecer un mejor equilibrio emocional. Teniendo esto en cuenta, acariciar a una mascota, compartir tiempo y establecer un vínculo afectivo se asocia con una menor producción de hormonas vinculadas al estrés y una mayor sensación de bienestar general.

3. Impacto positivo en la salud cognitiva

Un estudio basado en datos del English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) mostró que las personas mayores que viven solas pero conviven con mascotas presentan un deterioro cognitivo más lento, especialmente en funciones como la memoria y la fluidez verbal. Los investigadores sugieren que la estimulación diaria, la rutina y el vínculo emocional podrían actuar como factores protectores frente al declive cognitivo asociado a la soledad.

4. Mayor sentido de rutina, responsabilidad y propósito

Según una investigación publicada en PubMed Central, cuidar de una mascota implica mantener horarios, atender necesidades y asumir responsabilidades cotidianas, lo que contribuye a organizar el día a día y reforzar el sentido de propósito. En la adultez mayor, estos factores resultan especialmente relevantes para sostener la motivación y la salud mental.

5. Reducción del aislamiento social de manera indirecta

La misma revisión científica destaca que las mascotas también funcionan como puentes hacia el contacto social, incluso cuando la persona vive sola. Actividades como salir a pasear, asistir al veterinario o interactuar con otras personas que tienen animales favorecen intercambios cotidianos que ayudan a disminuir el aislamiento y fortalecen el vínculo con el entorno.

En un contexto en el que la soledad representa uno de los principales desafíos para la salud en la adultez mayor, la convivencia con mascotas aparece como una alternativa relevante. La evidencia científica respalda que estos vínculos no solo brindan compañía, sino que también contribuyen de manera concreta al bienestar emocional, mental y social, mejorando la calidad de vida de las personas mayores que viven solas.