Un mapa interactivo muestra qué tan seguro estarías en cada sitio si cayera una bomba nuclear cerca

Un mapa interactivo en la web puede decirte si podrías escapar ileso de una explosión nuclear en el mundo, según desde dónde haya salido la bomba y en dónde te encuentres. Se trata de NukeMap, una aplicación creada hace más de una década, pero que año a año suma más usuarios que se entretienen al simular el impacto de un ataque en cualquier punto del planeta. Ante un contexto político cada vez más inestable, esta herramienta toma mayor protagonismo.

El riesgo de quedar atrapado en una guerra nuclear solía parecer un temor del pasado, pero desde que se habla de la Tercera Guerra Mundial, las cosas se volvieron más seria. A la luz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y las tensiones entre Israel y Palestina, el temor a que una guerra global pueda comenzar en cualquier momento está presente. En este contexto global atravesado por enfrentamientos geopolíticos y amenazas del uso de armas atómicas, NukeMap volvió a captar la atención de curiosos, investigadores y ciudadanos que buscan dimensionar qué tan expuestos estarían ante un evento de semejante magnitud.

Desde su creación, la página web se volvió muy popular para los fanáticos (Captura: Nukemap)

Desarrollado por el historiador de la ciencia Alex Wellerstein en 2012, la plataforma combina datos históricos, modelos de explosiones y cálculos de alcance para mostrar con sorprendente detalle lo que ocurriría si se detonara una bomba nuclear sobre una ciudad. El usuario solo debe seleccionar un lugar en el mapa, elegir la potencia del artefacto —desde las bombas lanzadas en la Segunda Guerra Mundial hasta ojivas modernas mucho más potentes— y definir si la explosión sería aérea o a nivel del suelo. Con esos parámetros, el sistema proyecta círculos de daño que incluyen la onda expansiva, el radio térmico, las zonas de incendios, la radiación inmediata y la estimación de víctimas potenciales.

Lo que convirtió a NukeMap en un fenómeno viral es su capacidad de traducir cifras abstractas en imágenes concretas. Al ver cómo los anillos de destrucción abarcan barrios conocidos, avenidas transitadas o incluso la propia casa, el impacto emocional es inmediato. La herramienta, sin embargo, no apunta al morbo, sino a la pedagogía: Wellerstein explicó en diversas entrevistas que su objetivo es ayudar a comprender la escala real de una explosión nuclear, desmontar mitos y promover una discusión más informada sobre la seguridad global y el desarme.

La aplicación permite ver el alcance de la destrucción en el mapa (Captura: Nukemap)

Además de ofrecer una experiencia interactiva, el sitio proporciona datos técnicos y explicaciones sobre por qué ciertos radios de afectación son mayores o menores según la altura de la detonación, el tipo de bomba o la densidad urbana. También permite comparar diferentes armas entre sí, lo que resulta útil para académicos, divulgadores científicos y analistas en estudios estratégicos.

La amenaza nuclear sigue presente en el mundo (Foto: Freepik)

A pesar de su rigor, los especialistas recuerdan que NukeMap es una simulación aproximada, no una predicción exacta. Factores como la topografía, las condiciones meteorológicas o la infraestructura local pueden alterar significativamente los efectos reales de una explosión. No obstante, la herramienta es una de las visualizaciones más completas y accesibles disponibles en línea.

En tiempos donde las amenazas nucleares vuelven a aparecer en discursos oficiales y debates internacionales, NukeMap funciona como un recordatorio tangible del alcance devastador de estas armas. Y, sobre todo, invita a preguntarse de una forma tan inquietante como didáctica qué tan seguro estarías si la tragedia ocurriera cerca.