Uno por uno: cuánto cuestan los pan dulce más famosos de Buenos Aires y qué relleno tienen

El brindis por la Navidad queda a pocos días y muchos ya comenzaron a planear el menú principal, con qué círculo de la familia o amigos se reunirán y lo más importante, si habrá o no pan dulce en la mesa antes de recibir el nacimiento de Jesús. Por ese motivo preparamos una lista de precios con los más codiciados y artesanales de la ciudad de Buenos Aires para que puedas elegir el que más se ajuste a tu bolsillo.

En la última semana, las redes sociales se colmaron de posteos de los pan dulce más famosos y de sus chefs y pasteleros creadores, por ese motivo y ante la variedad de elaboración e ingredientes que cada uno tiene, a continuación los podrás conocer en detalle para luego comprarlos con antelación.

Cuánto cuestan los pan dulce más requeridos de la Ciudad

Plaza Mayor

El postre navideño se ofrece en el restaurante Plaza Mayor de la calle Venezuela 1399, en el barrio de Monserrat. Su precio de venta es de $36.000 el kilo. Además de adquirirlo por unidad, el cliente también puede llevarse una caja con 4 kilos de pan dulce.

El pan dulce de Plaza Mayor nació por la receta de Tita, abuela de Federico, una italiana que supervisó la fabricación hasta los últimos días de su vida (Fuente: Instagram/@plazamayorok)

La receta es tradicional y tiene 40 años de historia de producción. El dueño y chef del restaurante de corte español, Federico Yahbes, dijo a LA NACION en una oportunidad, que se trata de una variedad clásica, que respeta la original de Milán. Rebalsa de frutos secos, frutos escurridos y pasas de uva. Y sus ingredientes son los de siempre: manteca, harina, huevo y levadura. Cabe remarcar que este producto se consolidó como el que más se busca en la Ciudad para antes de la Navidad.

Betular Patisserie

La pastelería de Damián Betular lanzó a finales de noviembre una colección navideña bautizada como: El Cascanueces. Allí incorporó diferentes dulces temáticos e incluyó el pan dulce, uno de los que causa revuelo en las Fiestas por su sabor especial.

El pan dulce de Damián Betular de edición limitada cuesta $56.000 (Fuente: Instagram/@betular.patisserie)

De acuerdo al sitio web oficial, el postre se ofrece por $56.000 los 750 gramos. Su receta es sencilla y cuenta con: cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas, chocolate semi amargo y arriba un craquelin de cacao y avellanas. Puede adquirirse directamente en el local que se ubica en el barrio de Villa Devoto.

Pertutti

El pan dulce de esta cadena con más de 90 años se volvió una tradición en muchas de las mesas navideñas de los porteños. Si querés comprar este postre famoso, tené en cuenta que el valor de mercado en cualquiera de sus sucursales es de $38.000 el kilo en la versión clásica. Luego se ofrece uno con frutos secos que cuesta $45.000 el kilo. Además, estos mismos pueden adquirirse en lata, donde la opción simple vale $48.000 y la recargada $55.000.

El Pan dulce de Pertutti se vende en las sucursales de la Ciudad y también tienen envíos a todo el país (Fuente: Instagram/@pertuttiresto)

Pertutti no solo vende los pan dulce en la Ciudad, sino que también tiene alcance nacional al hacer envíos a distintos puntos del país. Para ello, podés encargarlo directamente en su sitio web.

Maru Botana

Todos los años en cada local de Maru Botana Dulce y Salado se brinda al cliente una opción navideña. Y esa se trata del pan dulce hecho a base de la receta especial de la famosa pastelera. Además de sus tortas y delicatessen, este postre típico tiene un valor de $46.000 el kilo.

El pan dulce de Maru Botana, uno de los más codiciados, puede adquirirse en sus sucursales (Fuente: Maru Botana Dulce y Salado)

Entre los que se disponen al público están el tradicional, con frutos secos y cobertura de glasé de limón, y el clásico de Maru, con chocolate en su interior como en la cobertura externa.

Levando, despacho de pan

En Céspedes 3115 y Medrano 1137 (uno en el barrio de Colegiales y otro en Palermo), se vende un pan dulce hecho con productos orgánicos y un tiempo de fermentación lenta que permite obtener una mejor calidad de la miga, más liviana y húmeda.

Pan dulce con ingredientes orgánicos de Levando

El pan dulce de Levando tiene un valor de $20.000 el medio kilo, compuesto de frutos secos, cranberries y una pasta de naranja natural. Asimismo, existe otro modelo de 850 gramos por un precio de $35.000. Este último se entrega en caja.