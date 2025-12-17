Pan dulce helado: el sabor tradicional de Navidad pero en un nuevo formato

El pan dulce es uno de los postres tradicionales que se consume para Navidad y Año Nuevo en la Argentina. Su origen viene de Milán, Italia, y en el siglo XX se expandió su consumo por el resto de los países donde la inmigración peninsular se estableció. A lo largo de las décadas se innovó en su sabor y tamaño, hasta mutar a una versión helada.

Una de las cadenas de helados más grande de nuestro país desarrolló la receta de un pan dulce helado que se volvió furor. Debido a su sencillez, es posible replicarlo en casa con ingredientes básicos. Prestá atención y seguí la guía paso a paso.

El pan dulce de Freddo se volvió viral por su sabor irresistible e innovación para estas Fiestas (Fuente: Freddo)

Navidad con pan dulce helado, una reversión única para conquistar a todos

Ingredientes:

500 ml de crema de leche.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Mix de frutos secos.

Agua de azahar c/n.

400 ml de leche condensada.

Paso a paso:

1 Producción del helado casero

Llená un bol con cubos de hielo y sobre este, colocá otro de menor tamaño. Allí volcá la crema de leche bien fría. Batí con una batidora hasta el punto chantillí.

Retirá un poco de la crema montada e incorporala en la leche condensada. Mezclá bien y luego añadí la esencia de vainilla y unas gotitas de agua de azahar.

Terminá de incorporar la crema de leche a la mezcla.

Volcá la preparación en un molde redondo y llevalo al frezeer por cuatro horas.

2 Preparación del pan dulce

Cuando el helado esté hecho, retiralo de la heladera y esparcí el mix de los frutos secos encima.

Si tenés salsa de chocolate o dulce de leche, añadí un poco para que el postre quede más vistoso.

Conservalo en el freezer hasta el momento de servir.

Receta del helado sabor pan dulce

Tiempo de producción total: 4 horas y 25 minutos.

Tips adicionales:

Además de hacer tu propio pan dulce helado para Navidad, podés adquirirlo en Freddo, heladería que tiene sucursales en diferentes partes del país. Allí se ofrece por $63.000 y hay una opción con crema de pistacho.