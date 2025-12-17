Pan dulce helado: el sabor tradicional de Navidad pero en un nuevo formato
Una fábrica de postres y cremas heladas argentina inauguró un nuevo gusto con “notas” que recuerdan al panificado italiano que se consume para estas fechas; enterate cuánto cuesta
El pan dulce es uno de los postres tradicionales que se consume para Navidad y Año Nuevo en la Argentina. Su origen viene de Milán, Italia, y en el siglo XX se expandió su consumo por el resto de los países donde la inmigración peninsular se estableció. A lo largo de las décadas se innovó en su sabor y tamaño, hasta mutar a una versión helada.
Una de las cadenas de helados más grande de nuestro país desarrolló la receta de un pan dulce helado que se volvió furor. Debido a su sencillez, es posible replicarlo en casa con ingredientes básicos. Prestá atención y seguí la guía paso a paso.
Navidad con pan dulce helado, una reversión única para conquistar a todos
Ingredientes:
- 500 ml de crema de leche.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Mix de frutos secos.
- Agua de azahar c/n.
- 400 ml de leche condensada.
Paso a paso:
Producción del helado casero
- Llená un bol con cubos de hielo y sobre este, colocá otro de menor tamaño. Allí volcá la crema de leche bien fría. Batí con una batidora hasta el punto chantillí.
- Retirá un poco de la crema montada e incorporala en la leche condensada. Mezclá bien y luego añadí la esencia de vainilla y unas gotitas de agua de azahar.
- Terminá de incorporar la crema de leche a la mezcla.
- Volcá la preparación en un molde redondo y llevalo al frezeer por cuatro horas.
Preparación del pan dulce
- Cuando el helado esté hecho, retiralo de la heladera y esparcí el mix de los frutos secos encima.
- Si tenés salsa de chocolate o dulce de leche, añadí un poco para que el postre quede más vistoso.
- Conservalo en el freezer hasta el momento de servir.
Tiempo de producción total: 4 horas y 25 minutos.
Tips adicionales:
Además de hacer tu propio pan dulce helado para Navidad, podés adquirirlo en Freddo, heladería que tiene sucursales en diferentes partes del país. Allí se ofrece por $63.000 y hay una opción con crema de pistacho.
