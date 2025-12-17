LA NACION

Pan dulce helado: el sabor tradicional de Navidad pero en un nuevo formato

Una fábrica de postres y cremas heladas argentina inauguró un nuevo gusto con “notas” que recuerdan al panificado italiano que se consume para estas fechas; enterate cuánto cuesta

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El pan dulce de helado, una nueva versión ideal para compartir en familia y hacerle frente al calor
El pan dulce de helado, una nueva versión ideal para compartir en familia y hacerle frente al calor(Fuente: Pexels)

El pan dulce es uno de los postres tradicionales que se consume para Navidad y Año Nuevo en la Argentina. Su origen viene de Milán, Italia, y en el siglo XX se expandió su consumo por el resto de los países donde la inmigración peninsular se estableció. A lo largo de las décadas se innovó en su sabor y tamaño, hasta mutar a una versión helada.

Una de las cadenas de helados más grande de nuestro país desarrolló la receta de un pan dulce helado que se volvió furor. Debido a su sencillez, es posible replicarlo en casa con ingredientes básicos. Prestá atención y seguí la guía paso a paso.

El pan dulce de Freddo se volvió viral por su sabor irresistible e innovación para estas Fiestas
El pan dulce de Freddo se volvió viral por su sabor irresistible e innovación para estas Fiestas(Fuente: Freddo)

Navidad con pan dulce helado, una reversión única para conquistar a todos

Ingredientes:

  • 500 ml de crema de leche.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Mix de frutos secos.
  • Agua de azahar c/n.
  • 400 ml de leche condensada.

Paso a paso:

1

Producción del helado casero

  • Llená un bol con cubos de hielo y sobre este, colocá otro de menor tamaño. Allí volcá la crema de leche bien fría. Batí con una batidora hasta el punto chantillí.
  • Retirá un poco de la crema montada e incorporala en la leche condensada. Mezclá bien y luego añadí la esencia de vainilla y unas gotitas de agua de azahar.
  • Terminá de incorporar la crema de leche a la mezcla.
  • Volcá la preparación en un molde redondo y llevalo al frezeer por cuatro horas.
2

Preparación del pan dulce

  • Cuando el helado esté hecho, retiralo de la heladera y esparcí el mix de los frutos secos encima.
  • Si tenés salsa de chocolate o dulce de leche, añadí un poco para que el postre quede más vistoso.
  • Conservalo en el freezer hasta el momento de servir.
Receta del helado sabor pan dulce
Receta del helado sabor pan dulce

Tiempo de producción total: 4 horas y 25 minutos.

Tips adicionales:

Además de hacer tu propio pan dulce helado para Navidad, podés adquirirlo en Freddo, heladería que tiene sucursales en diferentes partes del país. Allí se ofrece por $63.000 y hay una opción con crema de pistacho.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. La receta del pan dulce 100% italiano que es furor y puede destronar al original
    1

    Pandoro: la receta del pan dulce 100% italiano que es furor y puede destronar al original

  2. Receta facilísima de huevos rellenos para hacer en Navidad sin gastar plata
    2

    Huevos rellenos: la receta de la abuela para hacer en Navidad y sorprender a la familia

  3. La receta de canapé de pan para inexpertos en la cocina: preparación súper fácil
    3

    La receta de canapé de pan para inexpertos en la cocina: preparación súper fácil

  4. Ideal para inexpertos: cinco recetas fáciles y ligeras para combatir el calor
    4

    Recetas frías y fáciles para el calor: cinco opciones listas en menos de 15 minutos

Cargando banners ...