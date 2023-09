escuchar

Un usuario de TikTok sorprendió en su cuenta al mostrar un video donde una luz blanca recorre el comedor de una casa. Este registro multimedia se observó en el feed del usuario @jeanmoreno2301 y atrajo mucha repercusión de otros followers que quedaron atentos a los acontecimientos.

“Siendo las 6:30 am del día de hoy 25.09.2023, llega una alarma de movimiento de mi casa. Lo que logramos ver, aún no lo podemos creer. A las 7 am nos avisan que mi tío acababa de fallecer”, explicó esta persona, quien en un margen de tiempo de 30 minutos vivió dos situaciones espeluznantes, dignas de un guion de una película.

Mostró cómo una luz invadió el living de su casa y atemorizó a todos

Al publicar la filmación de una cámara que da directamente al living, se observa como, de repente, una luz clara, en forma redonda, empezó escalar desde el piso hacia uno de los modulares que están contra la pared.

En un extracto que dura 1 minuto y 26 segundos, Jean Moreno visibilizó un hecho que tiene lugar en temáticas relacionadas con los espíritus y por lo cual atrajo la atención de los seguidores, quienes quedaron estupefactos al ver cómo esa luz activó un sensor de movimiento. Acto seguido, para darle un dramatismo extra a la historia, el protagonista de esta historia explicó que su familiar falleció.

Con 2 millones de reproducciones, una cifra sideral para los contenidos que abundan por TikTok, este usuario recibió el pésame por parte de los seguidores y los mismos relataron experiencias similares que padecieron en el último tiempo.

“Miren la sombra sobre el sillón blanco. Es increíble”; “Pasamos a otra dimensión, pero debe sentirse feo estar en un lugar y saber que ya ni podemos comunicarnos”; “Yo veo dos almas que se juntan, la de mayor alumbre se resiste, pero la otra empuja y ambos suben”; “Mi mamá dice que cuando un familiar muere, la primera semana anda en los lugares que significaron mucho para ellos, recorren sus pasos” y “Yo también vi dos almas. Muchas veces dicen que para trascender algunos seres de luz vienen para guiarte y acompañarte en el proceso”, fueron algunos de los comentarios para reflejar la empatía que sintieron con el creador de la publicación.

Estacionó el auto en un cementerio y al activar el GPS quedó boquiabierto

Las historias de los espíritus y demás temas relacionados se volvieron una costumbre en las redes sociales. Al estar en ese momento indicado, los usuarios suelen mostrar las pruebas para que sus seguidores traten de dimensionar esta cuestión que acecha a la humanidad.

Así fue como un usuario de X (anteriormente llamado Twitter), mostró cómo estacionó su auto en el cementerio y al ver el GPS encontró cómo alrededor de su vehículo se veían muñecos de persona caminando. “Radar de un auto cerca de un cementerio”, deslizó @ConspiracionESP.

El video mostró la detección de personas en el radar

“Debe ser que existe una interferencia entre mundos paralelos, debido al nivel de energía que tenemos, no logramos comunicarnos o vernos. La vida se expresa de diferentes maneras”, expresó uno de los usuarios que dejó su parecer, aunque no dio una explicación certera de un hecho que genera más dudas que certezas.

