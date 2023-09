escuchar

Los viajes son esos momentos donde las personas encuentran paz y se alejan de los ruidos de las grandes ciudades. A lo largo y ancho del mundo, los destinos son amplios y variados en gusto. Están quienes eligen el senderismo en las montañas o quienes, con un plan más relajado, optan por las arenas blancas de las playas paradisíacas.

Con la idea de retratar varios lugares del mundo y así darlos a conocer en sus redes sociales, la influencer española llamada Sara Rosas se trasladó hasta Australia, donde se combina la idea de disfrutar de hermosos paisajes en montañas, con las distintas playas que ofrecen paradores y amplios caminos para recorrer antes de darse un chapuzón en el agua.

Como cada país tiene su encanto, también tiene sus reglas, que son acatadas por la población local, pero pueden llamar la atención de los extranjeros que intentan adaptarse a esas normas. En el caso particular de Australia, las playas tienen varios carteles para tomar precaución sobre la fauna que se encuentra merodeando la zona y puede traerle más de un susto a aquellas personas que no están acostumbradas a estar en contacto con animales, como cocodrilos y tiburones.

La advertencia de una playa australiana ante la presencia de cocodrilos y tiburones

Al caminar por la arena de una playa australiana, Sara mostró en un video de TikTok un cartel que daba aviso de la existencia de animales sobre la costa. “Hay medusas, cocodrilos o tiburones, aunque los australianos parecen desafiar el peligro y se aventuran igualmente”, explicó la influencer mientras, con su dispositivo móvil, filmaba cómo los presentes en la playa iban en camino al agua, sin tomar ningún tipo de prevención al respecto.

Otro detalle que se percibió a simple vista fue una especie de red contenedora, la cual está muy próxima a la orilla y según su testimonio sirve para que los animales no puedan penetrar esa zona: “A veces, la marea está tan baja que ni siquiera llega el agua a las redes, ¿qué se hace entonces?”, señaló Sara, quien, en el final del video, mostró una alternativa para los que no se animan a pisar el mar.

El cartel de precaución acerca de la presencia de cocodrilos y tiburones en el mar

Al costado del principal atractivo para quienes quieren refrescarse, se ideó una pileta artificial o, en algunos casos, un parque acuático, donde las personas le escapan al temor de cruzarse con estos animales salvajes y prefieren un ambiente más distendido, donde existen juegos y diversas herramientas para pasar un cálido momento en soledad, junto a amigos o familia.

Este contenido, que llegó a las 900 mil visualizaciones en su red social, tuvo un gran impacto en los seguidores, quienes desconocían, en su gran mayoría, estas advertencias que rigen en las playas de Australia: “Me quedé esperando ver la ‘playa super bonita’”; “En resumen, toda Australia es peligrosa”; “Australia es tan grande que no tiene sentido hablar del país, sino de las ciudades”; “Amo como Australia prioriza su flora y fauna”; “Todo es venenoso y potencialmente peligroso ahí” y “En Australia me da miedo todo: arañas, mamba negra, medusa, tiburón, cocodrilos, etc. Tendría paranoia permanente”, fueron los comentarios de un posteo que trascendió en TikTok y sirvió para quienes tienen en su mente viajar a Oceanía.

