¿En qué países le piden visa a los argentinos?

Estados Unidos suele ser el primer lugar que aparece relacionado con la tramitación de la visa necesaria para viajar al exterior. Sin embargo, además de que la nación del norte de América cerró un acuerdo con Argentina (a través del programa Global Entry) para facilitar el ingreso, hay decenas de otros tantos países que requieren esa documentación para los visitantes.

Cada país tiene una categoría diferente de visa, sus variantes son tres: la tradicional, visa al llegar y e-visa. La primera de ellas es a la que se accede a través de un trámite en el consulado o embajada del país que se quiere visitar.

Los países que le exigen esta documentación a la Argentina son:

Afganistán

Arabia Saudita

Argelia

Brunéi

Bután

Burundi

Cabo Verde

Camerún

Canadá

Corea del Norte

Costa de Marfil

Cuba

Chad

China

Eritrea

Estados Unidos

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea Ecuatorial

Jordania

Kiribati

Kuwait

Irak

Liberia

Libia

Mali

Mauritania

Namibia

Nauru

Níger

Pakistán

República Centroafricana

República Democrática del Congo

Sierra Leona

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Taiwán

Tonga

Turkmenistán

Yemen

En tanto, las naciones que piden visa al llegar son aquellas que -como su nombre lo denota- se tramitan en el momento de arribar al aeropuerto de destino. Estos países son:

Angola

Bahréin

Bangladesh

Burkina Faso

Camboya

Comoras

Egipto

Etiopía

Gabón

Guinea-Bissau

Irán

Kirguizstán

Laos

Líbano

Madagascar

Malawi

Maldivas

Islas Marshall

Mozambique

Nepal

Palaos

Papúa Nueva Guinea

Ruanda

Samoa

Senegal

Islas Salomón

Somalia

Seychelles

Tayikistán

Tanzania

Timor Oriental

Togo

Tuvalu

Uganda

Zambia

Zimbabwe

Mientras que las e-visa son las que su solicitud se tramita a través de internet. Los países que exigen este tipo de trámite para los argentinos son:

Australia

Azerbaiyán

Benín

Djibouti

India

Kenia

Lesoto

Myanmar (Birmania)

Nigeria

Omán

Santo Tomé y Príncipe

Uzbekistán

Vietnam

Para los países que componen el Espacio Schengen (gran parte de la Unión Europea) no es necesario que los argentinos tramiten una visa. De hecho, el permiso se puede utilizar durante 90 días en el territorio de cualquiera de las 26 naciones que lo componen.

No obstante, el período no es acumulable para cada uno de los territorios que se visitan del Viejo Continente, si no que cuentan a partir de que se ingresa en la región. La estadía se contabiliza en un lapso de 180 días, por lo tanto, durante seis meses se puede entrar y salir de la zona con la condición de no superar el tope de 90 días.

Con todo, a partir de 2021, comenzará a aplicarse el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), una autorización electrónica que permite a los ciudadanos sin visado embarcarse para viajar al área de Schengen, cuyo costo será de 7 euros.