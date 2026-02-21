Cómo es el nuevo plan republicano para eliminar de forma permanente este tipo de visas de trabajo en EE.UU.

El representante republicano por Florida Greg Steube presentó un proyecto de ley para eliminar de forma definitiva las visas H-1B. Estos visados de trabajo permiten a extranjeros con ocupaciones especializadas llegar a Estados Unidos para desarrollar esas tareas. La nueva propuesta se suma a otro texto presentado a comienzos de 2026.

Qué es Exile Act, el proyecto de ley republicano para terminar con las visas H-1B

Mediante un comunicado, Steube presentó la iniciativa que oficialmente aún no tiene número, pero que fue denominada por su autor como “Exile Act”, que en español se traduce como la “ley del exilio”.

El proyecto de ley "Exile Act" para terminar con las visas H-1B fue presentado por el congresista republicano Greg Steube

En lo que se conoce del texto preliminar, que aún debe pasar por los comités correspondientes para eventualmente ser tratado por los legisladores, establece estos puntos:

Propone la discontinuación del programa de visas H-1B .

. Para eso, realizaría enmiendas en la Sección 214(g)(1)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

de la (INA, por sus siglas en inglés). Si se aprueba la ley, el número de visas otorgadas bajo este programa pasará a ser cero a partir del año fiscal 2027 y para cada año subsiguiente.

“Priorizar la mano de obra extranjera sobre el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos estadounidenses socava nuestros valores e intereses nacionales”, aseguró Steube en el comunicado donde dio a conocer la propuesta.

Los fundamentos de Steube para su propuesta que eliminaría las visas H-1B

En las palabras que acompañan a la presentación del proyecto en el sitio web, el republicano expresó que estas visas perjudican a los estadounidenses: “Nuestros trabajadores y jóvenes continúan siendo desplazados y privados de sus derechos por el programa de visas H-1B“.

A su vez, aseguró que su propuesta tiene como objetivo “volver a poner a los trabajadores estadounidenses en primer lugar“.

“No podemos preservar el sueño americano para nuestros hijos mientras renunciamos a su parte por los no ciudadanos”, cerró el legislador.

Si se aprueba, la ley eliminaría el programa de visas H-1B de Estados Unidos Freepik

En esa misma línea, Steube citó supuestas cifras que respaldan su discurso:

Por la llegada de médicos extranjeros con las visas H-1B , más de 10.000 profesionales estadounidenses tuvieron problemas para acceder a programas de residencia .

, más de para acceder a . La aprobación de estos visados generó cambios y despidos para 16.000 empleados de Microsoft .

. Algo similar ocurrió con Disney , que presuntamente despidió a 250 empleados para reemplazarlos con trabajadores extranjeros .

, que presuntamente . El uso de las visas H-1B que hizo FedEx causó el cierre de más de 100 centros de operaciones en EE.UU.

Por otra parte, el congresista por Florida aseguró que más del 80% de los beneficiarios de las visas H-1B son ciudadanos de China o India.

El otro proyecto de ley republicano para eliminar las visas H-1B

También en la Cámara de Representantes, la republicana Marjorie Taylor Greene presentó a comienzos de enero el proyecto H.R. 6937. Al igual que la propuesta de Steube, tiene la intención de enmendar la INA para terminar con este programa de visado.

Marjorie Taylor Greene propone finalizar con la visa H-1B

La legisladora había anunciado su iniciativa a través de una publicación en su cuenta de X que realizó en noviembre de 2025.

Luego de que Greene lo introdujera oficialmente, el proyecto pasó a revisión por parte del Comité de la Judicatura y las comisiones de Energía y Comercio y Medios y Arbitrios.