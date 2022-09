Sueña con trabajar en Pixar y es furor en TikTok al mostrar los dibujos de animación que hace con tiza

La popularidad de TikTok permitió que en esta red social se viralicen todo tipo de videos y gracias a ello, muchas personas obtuvieron la fama debido a que pudieron demostrarle al mundo los talentos con los que cuentan.

Tal es el caso de una joven universitaria que busca formar parte del equipo de Pixar, la compañía cinematográfica de animación. Para lograrlo, decidió demostrar su talento a través de la plataforma de videos cortos de una forma muy particular: comenzó a dibujar personajes de Pixar con tizas en la calle. Rápidamente sus videos se viralizaron, e incluso llegaron a los ojos de algunos trabajadores de la compañía, quienes no dudaron en felicitarla por su talento.

Joven dibuja personajes de Pixar para ser reconocida

Trabajar en una empresa tan reconocida como Pixar es el sueño de muchos; sin embargo, son pocos los egresados de universidades que logran entrar a esta casa cinematográfica. Pero, Jessie Plascencia tuvo la audacia de demostrar su talento de una forma particular para ganarse la oportunidad de trabajar en los estudios de Pixar.

La joven decidió ir afuera de las instalaciones de la compañía y dibujar con tiza algunos de los personajes de la franquicia para hacerse notar. Desde hace más de un año, la joven de 22 años asistió a los estudios de California para dejar sus obras de arte afuera de la acera. Algunos de los personajes que recreó la universitaria fueron Nemo, Rayo McQueen de Cars, Buzz Lightyear de Toy Story, Mike Wazowski de Monsters Inc, entre otros.

El proceso de dibujo decidió compartirlo a través de su cuenta de TikTok @cowboyjess, en donde rápidamente se volvió viral, acumulando más de 320 mil seguidores y 8.1 millones de likes.

Estudiante busca entrar a Pixar, se vuelve un fenómeno en TikTok 1

Seguidores admiran su talento

Como era de esperarse, la joven estudiante de la Universidad Estatal de San Francisco recibió una ola de apoyo y felicitaciones por parte de los internautas, quienes la animaron a seguir luchando para cumplir su sueño, además, que la motivaron a aplicar para las pasantías que ofrece el estudio. Incluso hay quienes se inspiraron en la historia de la joven.

“Nunca te rindas en perseguir tus sueños, te felicito, eres grande”, “Espero que pronto consigas trabajo ahí, tú me inspiras a no rendirme y seguir dibujando. Te agradezco por eso”, “Perseverancia en su máxima expresión, seguro lo lograrás, tienes mucho talento”, “Todos tus dibujos son hermosos, seguro lo consigues”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en sus videos.

Además, algo que no esperaba la joven es que algunos trabajadores de la compañía vieran sus obras de arte y que fuera parte de la conversación dentro de los estudios. “El director de arte fue el que dijo: ‘¡La encontré!’, y el guardia de seguridad me dijo: ‘Todos los empleados están hablando de ti en este momento’ ¡Así que me estoy volviendo loca!”, compartió la joven en uno de sus videos de TikTok, el cual cuenta con 1.1 millones de vistas, 177 mil likes y 1016 comentarios.

Estudiante busca entrar a Pixar, se vuelve un fenómeno en TikTok 2

Jessie no se rinde, sigue intentando trabajar en Pixar

En uno de sus videos, Jessie compartió a sus seguidores que a finales de junio envió su currículum a Pixar para aplicar por una pasantía; sin embargo, no la aceptaron en la compañía. A pesar de ello, la joven universitaria no se rinde y seguirá esforzándose para cumplir su meta.

“No me importa cuánto me tome. Espero entrar el siguiente año”, dijo la joven en un clip, el cual cuenta con 16.9 millones de vistas, 4.1 millones de “Me Gusta” y 9362 comentarios. Además, para su sorpresa, Jessie fue invitada por Pixar y Disney+ para crear dibujos dentro de la compañía con el fin de que con ellos pudiera promocionar los nuevos lanzamientos de la empresa, tales como Lightyear y la serie Cars on the Road.