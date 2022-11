Enfrentó y filmó al hombre que la acosó en la calle y lo que supo sobre él la indignó aún más: “Cobarde”

escuchar

Una joven enfrentó y grabó a su acosador mientras caminaba en una zona comercial de Xalapa en el estado de Veracruz, México. Además, filmó el momento para que quede en registro que vivió. Al compartir las imágenes en redes sociales comenzó a recibir diversos mensajes. Supo que el hombre previamente había sido denunciado por la misma causa, en diversos puntos de la ciudad.

“Si me la vendías por dos mil pesos”, se escucha decir al sujeto al referise a la joven. Tras el acoso, ella decide detenerse un momento, responderle al hombre y grabar el momento. “Obviamente no, me puedes repetir lo que dijiste”, le contesta, mientras graba al acosador con su celular a sabiendas que todos los comentarios que recibió eran obscenos y sobre el cuerpo de la mujer.

El hombre huyó del lugar (Captura video)

“Me vienes siguiendo, me puedes repetir lo que me dijiste, qué quieres qué te venda, llamaré a la policía”, se la escucha decir a la joven, al decidir enfrentar al hombre, que no imaginó que tendría que enfrentar dicha situación y se llamó a silencio. Se trata de una captura de una situación que muchas mujeres atraviesan a diario, es por eso que las imágenes rápidamente se viralizaron para poner en foco la situación.

Grabó a un acosador

El acosador decidió no responder. No dejó de mostrarse sorprendido por la actitud de la mujer. Sin embargo, reaccionó de inmediato: huyó del lugar. “Maldito cobarde”, le gritó ella mientras lo veía alejarse. Finalmente, desapareció del plano. De acuerdo con lo relatado en historias de Instagram de la joven, el acosador la habría seguido durante varios metros, al mismo tiempo que le hacía comentarios ofensivos y se tocaba sus partes íntimas, y fue esto lo que la llevó a enfrentarlo.

Este jueves, la periodista Azucena Uresti informó que el sujeto ya fue detenido por autoridades locales y no sorprendió al darse a conocer que se trata de una persona que usualmente ataca a las mujeres que circulan por la zona. La palabra de la víctima ayudó a otras personas a dar su testimonio acerca de los padecimientos que sufrieron en manos del mismo hombre. Hay gran alerta en la zona.

Afirman que hay 18 denuncias contra ese acosador

La colectiva feminista “Tendedero Xalapa”, compartió a través de redes sociales el caso de la joven, así como comentarios y testimonios de otras víctimas. “Hasta ahora, cuenta con más de 18 denuncias, acosa y agrede mujeres en la calle”, informaron acerca del accionar del hombre.

En su cuenta de Facebook, la agrupación detalló que este individuo de identidad desconocida lleva más de dos años acosando a mujeres en las calles, las persigue mientras se toca las partes íntimas y, por lo general, opera en horarios de 8.00 de la mañana a 12.00 del mediodía, por lo que durante 4 horas - aproximadamente- ataca al aquellas que pasan por allí.

La información alertó a quienes se mueven por la zona y ahora se espera la resolución de la Justicia sobre el destino del hombre, que hoy es acusado por un gran número de víctimas.