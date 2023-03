Le contó a su hermana que la vería después de ocho años y su conmovedora reacción se hizo viral

escuchar

En el mundo, hay ciudadanos que requieren de asilo en otros países por diversas situaciones que viven en sus territorios de nacimiento. En estos casos, el gobierno de la nación que los recibe les asegura una estadía legal e incluso la posibilidad de establecerse por un período definido. Sin embargo, estos procesos suelen requerir muchos y largos trámites, por lo que la satisfacción y emoción de concretarlos tiende a ser infinita. Es por eso que una venezolana a la que le aprobaron un documento de esta índole llamó a su hermana para darle la noticia. La reacción que tuvo al enterarse conmovió a los miembros de la comunidad virtual.

La usuaria @isababyboom compartió su experiencia a través de un video de TikTok en el que mostró lo difícil que puede ser estar lejos de la familia. “Más de ocho años sin vernos con mi hermana y recibimos esta noticia”, escribió en la descripción de su clip. En las imágenes, se sinceró con su familiar. En la conversación, de repente le dijo que le habían aprobado el asilo, aunque no especificó en qué país.

Como una prueba de que esta alegría era compartida, en respuesta, su hermana se llevó las manos al rostro y después se puso a llorar. Esta emoción contagió a la creadora de contenido, que se unió a las lágrimas porque esta noticia significaba que al fin podrían estar juntas. “Ahora solo toca esperar el gran momento para vernos”, pronunció en la grabación.

Una joven le dijo a su familia que le habían aprobado el asilo y la reacción se volvió viral

Si bien no se brindó mucha información sobre el país en el que se realizó el trámite, los usuarios de TikTok se concentraron en sus reacciones. Por eso, el video se volvió viral y hasta el momento acumula poco más de 260 mil reproducciones y miles de comentarios de gente que compartió sus sentimientos.

Otros extranjeros se identificaron y también contaron sus propias experiencias: “Cuando me dijeron que me habían aprobado la residencia, lloré. Solo yo sabía lo que había pasado antes de llegar ahí”; “Llorar por desconocidos es mi pasión”; “Reencontrarnos con nuestra familia no tiene precio”, “Lloré junto con ellas porque sé lo que es una espera de esas”, escribieron.

Muchos migrantes reciben asilo en varios países todos los días

¿Cómo pedir asilo en Estados Unidos?

Al igual que otras naciones, EE.UU. es uno de los países que brinda asilo a ciertos grupos de personas, que deberán cumplir con diferentes características y requisitos. Los tipos de refugio, según enumera el portal oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), son:

El proceso afirmativo: Es para las personas de ciertas nacionalidades que están de forma presencial en el país: “Usted debe solicitar estatus de asilo independientemente de la forma en que llegó a Estados Unidos o de su estatus de inmigración actual”, señala el Uscis.

Es para las personas de ciertas nacionalidades que están de forma presencial en el país: “Usted debe solicitar estatus de asilo independientemente de la forma en que llegó a Estados Unidos o de su estatus de inmigración actual”, señala el Uscis. La entrevista de méritos de asilo después de una determinación positiva de temor creíble: Es para los extranjeros que tienen “temor de persecución o tortura, o miedo de regresar a su país”.

Es para los extranjeros que tienen “temor de persecución o tortura, o miedo de regresar a su país”. El proceso de defensa de asilo: Es para aquellos que “solicitan asilo como una defensa en contra de su remoción de Estados Unidos”, señala el Uscis.

