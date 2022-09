Intentó destapar el inodoro con un truco viral de TikTok y el resultado no salió como esperaba

Los life hacks para arreglar problemas de la vida cotidiana se volvieron muy populares gracias a su viralización en las redes sociales. Precisamente en TikTok, una joven mexicana probó suerte con uno y se lo compartió a todos sus seguidores. El truco tenía el objetivo de destapar el inodoro de su baño sin tener que utilizar los elementos tradicionales que cumplen con esa función, pero no resolvió sus expectativas.

A través de su cuenta @paulaabarca96, posteó un video en el que mostró el escenario en el que se encontraba: con el aparato sanitario repleto de agua, el piso completamente mojado y una gran desesperación que se evidenció en su rostro. Así las cosas, dijo que recordó una estrategia que vio en la plataforma virtual y la puso en práctica.

Intentó destapar el inodoro y no salió como esperaba

“Voy a destaparlo, pero primero voy a decir lo que pasó. Mi perra orinó y yo lo limpié con papel higiénico, no pensé que era tanto y lo tiré al inodoro. Así fue como se desbordó todo, está todo empapado. El destapa caños no sirve, intenté de todo, pero sé que TikTok lo es todo”, explicó.

Luego de la introducción, mencionó que la solución que encontró para arreglar el inconveniente consistía en tapar la boca del inodoro con nada más y nada menos que una cinta de embalar.

Según relató, en el momento de presionar la cadena, todo se iba a arreglar. “Ya puse la primera y segunda capa, porque hay que asegurarse de que se haya sellado por completo”, sostuvo.

Sin embargo, nunca imaginó que el efecto sería el contrario: el truco no funcionó y, para su infortunio, el baño se inundó nuevamente. “No está funcionando y ya llegó el agua, no sé que voy a hacer”, concluyó en el clip, en medio de insultos.

El resultado no salió como esperaba y el baño se inundó nuevamente TikTok @ paulaabarca96

Como no podía ser de otra manera, la reacción de los usuarios no se hizo esperar. El video cosechó 1 millón de reproducciones, más de 50 mil likes y 619 comentarios de todo tipo. “Me pregunto por qué no cerraste la llave de paso”, sostuvo un joven. “Yo creo que sí funciona, pero tenés que hacerlo con más fuerzas y rápido”, opinó otro.

Finalmente, la protagonista de la escena aprovechó la ocasión para despejar las dudas sobre lo que pasó con el inodoro. “Amigos, llamé al plomero. Todo está bien. Gracias por sus consejos”.

El truco viral con el que un grupo de jóvenes arregló un auto abollado

Si bien en el caso de la joven el life hack no cumplió con las expectativas, hace algunas semanas a un grupo de amigos le pasó todo lo contrario: utilizaron uno de los tantos que vieron en TikTok para arreglar el golpe de un auto y el resultado fue más que prometedor.

Las imágenes se publicaron en la cuenta de TikTok @marcoolivierblack. “Mi amiga tuvo un pequeño accidente y chocó el auto de mi otra amiga”, se visualiza en los primeros segundos del video. Tras ello, se ve en primer plano el golpe que se generó por el impacto en el paragolpes trasero del vehículo.

“No tenía el dinero para arreglarlo, así que alguien sugirió que intentáramos hacerlo nosotras mismas con agua hirviendo”, agregaron. Acto seguido, se ve cómo arrojan agua desde una pava eléctrica.

Antes de que baje la temperatura, otra de las chicas se tiró al suelo de inmediato para hacer presión inversa sobre el bollo, mientras que otra tomó un objeto para darle el toque final. Se trata de una simple y tradicional sopapa que, gracias a su efecto de ventosa y al calor aplicado sobre el material plástico, eliminó el bollo del paragolpes.