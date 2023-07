Fueron a tomar un café y se encontraron con una megaestrella como camarera: “Una auténtica locura”

escuchar

Esta semana, Lana del Rey parecía probar un nuevo trabajo como camarera en un Waffle House de Florence, Alabama. Las imágenes publicadas por sus seguidores en redes sociales la muestran con algunos de los clientes mientras luce su uniforme e incluso un identificador con su nombre. La cantante de “Summertime Sadness” fue amable al servir y se tomó fotos con sus fans. Sin embargo, entre los comentarios destacó una importante pregunta: “¿por qué estaba allí?”.

Videos en redes sociales muestran el momento en el que la popular intérprete de “Blue Jeans” hace su trabajo como moza. Incluso lleva su propia placa con su nombre, que confirma su identidad. En fotos, se la ve mientras prepara el café y se encarga de que todo esté listo. Una vecina de la zona, identificada como Karina Cisneros Juárez, relató su encuentro al medio de comunicación local AL.com. La joven publicó las pruebas de ello en una imagen en su cuenta de Facebook. “Con decir que estoy extasiada me quedo corta. Fui una gran fan de Lana desde hace más de una década, así que conocerla fue una auténtica locura”.

Lana del Rey se mostró en un local de Alabama preparando café

“Fue un poco surrealista. Solo le dije lo mucho que me gustaba su música y trabajo en general. Fue alguien encantadora e increíblemente amable”, sumó. Si bien su presencia sorprendió, se desconoce la razón por la que estaba en Alabama, pero según diferentes reportes la captaron también en un salón de uñas de la zona y en una cafetería.

Además, una cuenta de fans subió un video con la descripción: “Solo Lana del Rey trabajando como camarera de un restaurante”. En el clip se puede ver a la cantautora dar una muestra de su profesionalidad, mientras luce un recogido desprolijo pero perfecto.

Lana del Rey sorprendió a sus seguidores al atender una cafetería en Alabama @lanadelreybr

¿Qué hacía Lana del Rey en Alabama?

Las posibles causas de su estadía hicieron que los fans comenzaran con las teorías. Una de ellas es que podría estar produciendo nueva música allí, mientras que otros aseguraron que todo era una estrategia de marketing o que podía estar en las grabaciones de algún clip de cámara oculta. A su vez, los más atrevidos le dieron la bienvenida como moza. La primera opción fue casi descartada, dado que los representantes de los estudios de grabación locales FAME Studios y Muscle Shoals Sound negaron que tuviera alguna reserva.

Como es habitual en estos casos, sus seguidores más fervientes lograron leer entre líneas y encontraron una coincidencia con Alabama. En una canción de su nuevo álbum, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” (“¿Sabías que hay un túnel bajo Ocean Blvd?”), hay un fragmento que dice: “Tomé un tren a España, solo un cuaderno en la mano. Luego fui a ver a unos amigos míos, allá en Florence, Alabama”.

Lana del Rey posa con su fan, Macy Ladner, quien logró tomarse una fotografía con ella en Alabama Macy Ladner

Al respecto, otra fan identificada como Macy Ladner publicó en Facebook: “Día casual en Florence conociendo a Lana Del Rey”. En declaraciones al medio citado compartió más detalles: “Fue genial. Tuvo los pies sobre la tierra y fue muy realista. Habló conmigo y una amiga sobre nuestros trabajos como maestras, sobre cómo trabajaba en una nueva grabación”.

Una fan de Lana del Rey logró tomarse una fotografía de cerca con ella mientras la cantante atendía una cafetería en Alabama Karina Cisneros Juarez

AL.com informó de que durante su estancia se hospedó en el hotel Marriott Shoals. Antes de esta última aparición, Del Rey actuó en el Festival de Glastonbury en Somerset, Inglaterra.

