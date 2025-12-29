Es cardiólogo en California con 20 años de experiencia y revela cómo captar señales tempranas ante una emergencia

Mantener el buen funcionamiento del corazón es clave porque permite que el organismo reciba el oxígeno y los nutrientes que requiere para operar de manera continua. Cuando el músculo cardíaco no se cuida o enfrenta condiciones que lo afectan, aumenta la probabilidad de padecer malestares físicos, que, según el doctor Sanjay Bhojraj, pueden pasar desapercibidos, sin embargo, existe un método eficaz para su detección.

¿Es posible ver las señales antes de una emergencia cardíaca?

El cardiólogo Bhojraj, con sede en Newport Beach, California, desarrolló una estrategia sencilla para ayudar a sus pacientes a identificar señales tempranas que podrían anticipar una urgencia cardíaca. Con 20 años de ejercicio profesional, el especialista observó un patrón recurrente en las consultas posteriores a un evento que involucra al corazón.

El especialista indicó que a menudo los síntomas pasan desapercibidos Freepik

“Hace unos años, un médico me dijo que los síntomas eran ‘lo suficientemente obvios’ como para notarlo. Pero día tras día, me encuentro con pacientes que dicen la misma frase desgarradora: 'Nunca vi las señales‘”, dijo en una publicación en Instagram.

Según relató, escucha con frecuencia frases similares que describen desconocimiento sobre los primeros indicios de un problema cardíaco. Incluso pacientes que mantienen hábitos saludables, realizan actividad física y llevan control del estrés, no interpretan que ciertas molestias pueden ser signos tempranos de riesgo.

Esa repetición lo llevó a generar un marco de observación claro. “Por eso creé el método H.E.A.R.T., una herramienta sencilla para ayudarte a detectar señales tempranas antes de que se conviertan en una emergencia”, agregó.

El método H.E.A.R.T: una herramienta para interpretar señales cardíacas

A partir de esa necesidad, Bhojraj elaboró una guía de cinco componentes que permite organizar la observación de señales corporales. El objetivo es reconocer mensajes tempranos antes de que evolucionen hacia un evento de emergencia.

El acrónimo resume un proceso de análisis y acción que, según el especialista, puede ser utilizado por cualquier persona:

H - “Hidden Patterns Notice subtle shifts” : corresponde a “patrones ocultos” y propone prestar atención a cambios poco notorios, como cansancio sin causa aparente, alteraciones en el sueño o episodios breves de falta de aire que suelen atribuirse a “falta de condición física”.

: corresponde a “patrones ocultos” y propone prestar atención a cambios poco notorios, como sin causa aparente, que suelen atribuirse a “falta de condición física”. E - “Everyday symptoms” : refiere a “síntomas cotidianos”. Bhojraj sugirió registrar si aparece presión en el pecho , molestias en la mandíbula o el brazo, o palpitaciones repetidas , incluso cuando estas manifestaciones se mantienen en niveles leves.

: refiere a “síntomas cotidianos”. Bhojraj sugirió registrar si aparece , molestias en la mandíbula o el brazo, o , incluso cuando estas manifestaciones se mantienen en niveles leves. A - “Ask better questions” : se relaciona con “hacer mejores preguntas”. El cardiólogo indicó que en lugar de preguntarse si una sensación es grave, es más útil cuestionarse si es un síntoma nuevo, persistente o en aumento . Esto facilita diferenciar situaciones aisladas de patrones relevantes.

: se relaciona con “hacer mejores preguntas”. El cardiólogo indicó que en lugar de preguntarse si una sensación es grave, es más útil . Esto facilita diferenciar situaciones aisladas de patrones relevantes. R - “Risk reality” : trata sobre “asumir la realidad”. Factores como el estrés, la genética, la alimentación y el estilo de vida actúan de manera continua y silenciosa, por lo que no cambian de forma inmediata. Reconocer esta dimensión permite observar de manera más realista el estado de la salud cardíaca.

: trata sobre “asumir la realidad”. Factores como el estrés, la genética, la alimentación y el estilo de vida actúan de manera continua y silenciosa, por lo que no cambian de forma inmediata. Reconocer esta dimensión permite observar de manera más realista el estado de la salud cardíaca. T - “Take action early”: se refiere a “tomar acción”. El especialista propuso agendar evaluaciones médicas antes de que los síntomas progresen. Indicó que la prevención ofrece beneficios que la atención de urgencia no alcanza cuando el problema ya ha avanzado.

El método H.E.A.R.T tiene como objetivo identificar señales tempranas antes de una emergencia cardíaca

“Cuando los pacientes comienzan a usar este método, pasan de estar ansiosos, reactivos y confundidos a sentirse seguros, informados y proactivos”, aseguró el doctor. “A menudo, terminan mejorando no solo su salud cardíaca, sino también su estilo de vida”, agregó.

Bhojraj sostuvo que muchas personas observan señales equivocadas o las interpretan tarde, mientras que comprender cuáles son relevantes fortalece la prevención. En su mensaje, invitó a quienes tengan dudas a buscar asesoría profesional.

Cada 34 segundos una persona en EE.UU. muere por causas cardiovasculares

En Estados Unidos, las cifras vinculadas a la salud cardiovascular muestran un escenario crítico. La Asociación Estadounidense del Corazón señala que las enfermedades cardíacas continúan encabezando las causas de muerte. Este panorama se sostiene porque los factores de riesgo más frecuentes están en aumento y afectan a gran parte de la población adulta.

Según sus estimaciones, una persona en ese país muere por causas cardiovasculares cada 34 segundos. Esto equivale a casi 2500 fallecimientos diarios.

En EE.UU. casi 2500 personas mueren a diario por enfermedades cardiovasculares

Además, alrededor del 47% de los adultos convive con presión arterial elevada, más del 72% tiene un índice de masa corporal por encima de lo recomendado y aproximadamente el 42% cumple con los criterios de obesidad. A su vez, el 57% presenta diabetes tipo 2 o prediabetes, lo que constituye un riesgo adicional.

El método desarrollado por Bhojraj se inserta en un contexto donde la prevención resulta clave para reducir el impacto de las enfermedades cardíacas. La identificación de señales tempranas puede permitir intervenciones antes de que los síntomas se vuelvan críticos.