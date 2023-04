Es dibujante y creó a los “Equis-Men”, la versión 100% argentina de los superhéroes de Marvel: “Me interesó mostrar mi origen”

escuchar

En las redes sociales, un joven dibujante se destaca por sus personajes, a los que les da vida y una identidad propia. Sus creaciones más reconocidas son los “Equis-Men”, una versión argentina de los famosos superhéroes de Marvel que en este caso se enfrentan con situaciones de la cotidianidad en la que habitan. Además, realiza otros contenidos y hasta llevó a cabo una serie sobre uno de sus personajes. En diálogo con LA NACION, habló sobre su trabajo y su historia.

Jonatan Pereira, más conocido en las redes sociales como Jonadibujos, tiene más de 75.000 seguidores en Instagram, más de 65.000 en TikTok y otros 15.000 en YouTube. Su contenido nació durante la pandemia, cuando el encierro y la cuarentena lo obligó a reinventarse. Jonatan hacía teatro y estaba inmerso en el mundo de la improvisación. Por la imposibilidad de salir de su casa, continuó con la actividad por Zoom y comenzó a grabar las improvisaciones que hacía junto a otros compañeros. Ese material lo inspiró para empezar a crear los dibujos que acompañaran a esos diálogos. Gracias a conocimientos previos que tenía en diseño gráfico, nació lo que luego sería un consumo de miles de personas en las redes: “Combiné los dos mundos: las voces y la actuación con la gráfica”.

El canal para volcar ese contenido fue una cuenta donde originalmente subía viñetas de humor gráfico. El dibujante decidió borrar todo lo que había subido anteriormente y dedicar ese espacio a sus animaciones.

Los Equis-Men, sus personajes estrella

Jonadibujos tiene distintos personajes y animaciones, todas con un ADN argentino bien marcado. Dentro de ese universo, los más populares son los que parodian a los X-Men y colocan a los personajes diseñados por Marvel en escenarios del conurbano bonaerense frente a situaciones cotidianas.

El origen de esta creación fue casi una casualidad, cuando Jonatan notó que repetía mucho una muletilla y eso le dio una idea. “Grabando con el micrófono, me daba cuenta que usaba mucho la muletilla ‘qué te iba a decir’ y ahí pensé que el único que te puede responder es alguien te lea la mente”, comentó. A partir de esto, se creó una escena en la que Guepardo y Javier, dos de los personajes del grupo, dialogan y se generó justamente lo que el dibujante había pensado: uno de ellos repite la muletilla y el otro la toma literal y le lee la mente. “Eso fue improvisado y cuando lo empecé a editar me pareció divertido, le metí un tango de fondo y el mate en la vereda. Quedó todo re argentino”, agregó.

El primer video de los Equis-Men

A esa animación se sumó otra en la que el protagonista escucha un reconocido jingle por la radio y lo canta por lo bajo, video que tuvo mucho éxito en las plataformas. Las escenas son simples, pero remiten a situaciones que muchos identifican como parte de su vida cotidiana.

Guepardo, de los Equis-Men, una de las creaciones más populares de Jonadibujos Gentileza Jonatan Pereira

Oriundo de Pablo Podestá, Tres de Febrero, destaca esto último como una intención dentro de sus creaciones: “Me interesó mostrar mi barrio, mi origen y lo que me interpela de la cotidianidad a través de los personajes”. En ese sentido, menciona la historieta argentina “Cazador” como una de sus influencias.

Su éxito y el tiempo que demanda la producción

Aunque no recuerda exactamente cuándo empezó a volverse masivo, Jonatan explicó a este medio que el acompañamiento que fue su contenido para muchos usuarios durante la pandemia le sirvió para construir su público. Incluso previo a la creación de animaciones, interactuaba con sus seguidores mediante el diseño de pósters de películas inventadas. “Yo ponía stickers de preguntas en Instagram para que me digan la sinopsis de una película inventada y en base a eso yo dibujaba el póster. Lo hacía con el mouse porque no tenía ni siquiera tableta”, relató. A partir de la respuesta de la gente y el crecimiento, comenzaron a llegar las animaciones y los distintos personajes.

De la mano de la popularidad empezó a llegar la demanda por contenido y la expectativa de ver más. En ese sentido, Jonadibujos se enfrenta a la dificultad de tener que generar casi todo solo, a excepción de algunas personas que prestan sus voces para las animaciones: “Lleva mucho tiempo y llevaría más si no fuera porque las redes me apuran un poco a publicar”.

Como ejemplo, citó el caso de las tres partes de “La entrevista de trabajo de Bestia”, las cuales están fijadas en su cuenta de Instagram @jonadibujos. “Aproximadamente un mes cada una y la tercera que es más compleja, capaz dos meses. Es muy relativo porque esos dos meses puede ser que esté a pleno o que meta un poquito cada día, depende qué cosas tenga que hacer”, detalló.

Jonatan Pereira durante una grabación Gentileza Jonatan Pereira

En cuanto a los pasos del proceso creativo, lo primero es la idea y luego viene todo lo relacionado al sonido. Si el concepto es simple, Jonatan improvisa al momento de grabar; mientras que si lo que se busca es algo más complejo, trabaja un guion. “Después viene grabar las voces: improviso un poco, pruebo, a veces hablo mucho y borro y quedan pocas frases y se entiende. Ahí después le agrego los sonidos de barrio y ya me queda como un audioteatro”, describió. Con eso en mente, ya tiene diseñado en la cabeza lo que ocurre en cada creación y pone manos a la obra en la imagen, primero con el boceto y luego con la animación.

Su relación con las redes y el algoritmo

Además de su mencionada cuenta en Instagram, Jonadibujos también tiene presencia en YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Por la dinámica de las redes y la exigencia de subir contenido, el dibujante se siente presionado a apurar un poco sus creaciones: “Cuando ves a un director de cine, sacan películas cada tres o cuatro años y siguen vigentes y eso me gusta. Siento que estoy en una etapa en la que no se puede. Tengo que apurar un poco los procesos y no ser tan minucioso”.

La primera parte de "La entrevista de trabajo de Bestia"

A pesar de que siempre mantiene cierta vara de calidad para cualquier animación que publique, sí se ve obligado a reducir un poco el detalle en ciertos aspectos. “Más que nada con las duraciones y escenarios. A veces me gustaría desarrollar más, cambiar de plano de cámara, de escenario, que sea más extensa la historia. Si algún día cuento con un equipo de trabajo más grande, podré hacer esos cambios y cosas. Por ahora busco formas de simplificar”, aseguró.

Más allá de las limitaciones de las redes, tuvo la posibilidad de crear una miniserie sobre Tito Bilbao, otro de sus personajes. La creación que realizó junto a Lucas De Costa tiene seis capítulos y puede verse de forma gratuita en el sitio web de la productora Flixxo.

Tito Bilbao, uno de los personajes de Jonadibujos que tiene su propia serie Gentileza Jonatan Pereira

Con respecto a la monetización y sus videos, las redes no le permiten vivir directamente de su contenido, pero sí de la animación. Gracias a la vidriera que representan las plataformas, Jonatan consigue exposición que luego se traduce en pedidos de trabajos. Sumado a esto, su deseo de dedicarse a esta actividad lo complementa con merchandising de sus personajes o con la posibilidad de que sus seguidores colaboren directamente con el dibujante.

“Vivo de la animación, estoy luchando con eso. No tengo otro trabajo desde el 2021, trato de sostenerlo. Es momento de apostar a esto”, concluyó.