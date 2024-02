escuchar

Varios estudios sugieren que comer varias veces al día, en pequeñas porciones, acelera el metabolismo y eso deriva en una pérdida de peso más rápida. No obstante, ¿qué tan real es? Aunque la regla general indica que lo adecuado es alimentarse en tres oportunidades, una nutrióloga asegura que es mejor hacerlo de seis a diez veces, mientras se presta mucha atención al tamaño de las porciones.

Lindsey DeSoto, egresada de la facultad de Ciencias de la Universidad de Alabama y de la Universidad del Sur de Mississippi, explicó que dividir las raciones en platos más pequeños es de gran beneficio, especialmente para las personas que enfrentan problemas como acidez estomacal, hinchazón o problemas para encontrar saciedad.

Algunos estudios sugieren que comer en pequeñas porciones ayuda a bajar de peso pexels

El secreto está en no comer de más, sino en racionar las tres comidas en seis o diez partes. “Por ejemplo, si necesita 1800 calorías para mantener su peso y elige comer seis comidas pequeñas al día, cada comida debe tener alrededor de 300 calorías”, explicó DeSoto. “Asegúrese de mantenerse dentro de sus necesidades calóricas diarias asignadas y dividirlas entre la cantidad de comidas que consume”, agregó.

En el artículo que la experta escribió para News Medical Today, pone énfasis en que las personas que dividen sus alimentos en comidas más frecuentes, tienden a tener una mejor selección nutricional de sus alimentos, debido a que la saciedad está más presente, contra los que solo comen dos veces al día y tienden a abusar de la sal y el azúcar.

La comida saludable es indispensable para el funcionamiento óptimo del cuerpo Pexels

Quiénes deben comer porciones más grandes y con menos frecuencia

Al contrario de las personas a las que se recomienda comer con más frecuencia en pequeñas porciones, hay un grupo de pacientes a quienes les beneficia ingerir alimentos tres veces al día:

Los que no logran repartir equitativamente sus calorías en seis o diez partes.

Las personas sumamente ocupadas que disponen de tiempos específicos para la comida.

“Es esencial tener en mente que los alimentos deben ser de buena calidad. Entre menos comidas, existen menos oportunidades de incluir todos los grupos nutricionales indispensables”, explicó la experta. “Las comidas pequeñas y frecuentes a menudo vienen en forma de alimentos ultraprocesados y refrigerios que carecen de muchos nutrientes vitales que el cuerpo necesita”, sumó.

Disminuir las porciones de comida podría aumentar las posibilidades de bajar de peso pexels

La conclusión sería que comer con más frecuencia podría ayudar a tener un mejor control de una alimentación más equilibrada, pero ¿acelera el metabolismo? Hay estudios que parecen indicar lo contrario.

“Se pensaba que si comías con más frecuencia, la cantidad de calorías que retenías disminuiría y se quemarían más calorías, pero los experimentos controlados en humanos muestran que no hay ninguna ventaja metabólica en comer 12 comidas más pequeñas en comparación con comer tres o cuatro comidas al día, con la misma cantidad total de calorías”, aseguró David Levitsky, profesor de nutrición y psicología en la Universidad de Cornell, a Fox.

Incluso, el especialista abordó algunas investigaciones que sugieren que comer menos porciones ayuda a que la ingesta de calorías sea menor, lo que deriva en la disminución de peso. “La gente piensa que si te saltas el desayuno, luego comerás en exceso y eso no sucede. Tu consumo aumenta, pero no tanto como la cantidad que te saltaste”. Lo recomendable, coinciden los expertos, es recurrir al consejo del médico particular y actuar según las necesidades de cada organismo, expresó.

