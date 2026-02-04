Es referente del mundo hamburguesero: “Hay que pedirle al carnicero que te pique roast beef”

Rodolfo Cámara, creador de la cadena The Food Truck Store, brindó una guía técnica sobre la elaboración una hamburguesa de alta calidad. El especialista comparte sus conocimientos mediante una clase en FOODIT. Durante el encuentro, el experto detalla los pilares fundamentales para el éxito en la cocina doméstica mediante el uso de materia prima accesible y procedimientos precisos.

“Hay que pedirle al carnicero que te pique roast beef”

Rodolfo Cámara identifica al roast beef como el componente esencial para la base de una hamburguesa ideal. Según el cocinero: “la forma más simple de hacer una buena hamburguesa es pedirle al carnicero que te pique roast beef”.

Este corte garantiza un equilibrio entre carne y grasa. El especialista sugiere a los aficionados la combinación de este ingrediente con tapa de asado. Esta mezcla aporta jugosidad adicional y un aroma característico del asado tradicional. La elección del pan resulta determinante para la estructura final.

Cámara recomienda el uso del pan brioche este tipo de producto cuenta con un dulzor justo. Su textura permite una integración total con los jugos de la carne. El chef explicó que el pan brioche: “tiene un dulzor justo y se amalgama bien con la carne”, según sus palabras en el material analizado.

Cómo cocinar una hamburguesa perfecta en casa

El responsable de la marca propone el uso de la plancha a una temperatura elevada. La superficie caliente permite sellar la pieza de forma óptima. “es donde mejor se conserva el sabor”, aseguró el experto. El proceso demanda poco tiempo. Los discos de carne requieren un máximo de tres minutos por cada cara.

Rodolfo Cámara inició su proyecto The Food Truck Store con un puesto móvil en 2014

Dentro de las técnicas vigentes, la smash burger destaca por su textura crocante. Esta variedad utiliza bollos de entre 80 y 100 gramos que el cocinero presiona contra la plancha. Otra opción técnica es la Oklahoma burger. En esta versión, el cocinero coloca láminas muy finas de cebolla sobre la carne cruda y luego realiza el prensado. La verdura se cocina con el calor del fuego y el vapor de la proteína.

Qué ingredientes y salsas lleva la hamburguesa clásica

Los acompañamientos definen el perfil del plato. El queso ideal para estas preparaciones es el cheddar americano. Este producto posee una gran capacidad de fundición. Su estructura se une a la carne de manera inmediata. Para sumar un componente crocante, el chef utiliza panceta. La cocción de este ingrediente puede realizarse en el microondas entre papeles absorbentes o en la plancha a una temperatura mínima.

La cebolla admite múltiples variantes según el gusto del comensal. El especialista listó opciones como el corte en brunoise o pluma para servir en crudo. Existe la versión caramelizada con manteca y azúcar. Otra alternativa es el estilo crispy, que surge tras un paso por leche, harina y fritura.

El sabor final depende de la Salsa Mil Islas. Esta preparación clásica de los Estados Unidos otorga una identidad única a cada bocado. Cámara compartió su receta maestra como un secreto clave para elevar el nivel de la producción hogareña.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.