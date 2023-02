Rendía su examen oral para ser maestra de inglés, pero quedó expuesta al no entender ninguna pregunta

escuchar

Saber diferentes idiomas se ha convertido en uno de los requisitos principales para muchos trabajos, por lo que algunas personas incluso consideran a estos skills puentes clave para crecer profesionalmente. Pero si se trata del mundo de la educación, tener estos conocimientos es mucho más importante aún. En tanto, una profesora que quería ser maestra de inglés en una escuela rindió el examen para conseguir el puesto, pero quedó completamente expuesta.

El incidente que la dejó en evidencia habría ocurrido en Honduras, durante las audiencias públicas para asignar docentes en nivel Básico I y II. Fue allí donde la mujer llamada Ilbea se presentó en busca de una plaza como maestra de inglés en la escuela Luis Landa. Si bien todo parecía desarrollarse de manera normal, la postulante hizo un comentario inicial que puso en duda su preparación sobre el idioma.

“Estoy solicitando un traslado al centro básico Luisa Landa. Mi caso es diferente, yo hablo inglés, he estado en diplomados, pero no tengo un título en Letras y Lenguas”, explicó. Entonces, los encargados de la evaluación solicitaron que alguien “experto” le hiciera las preguntas para calificar sus habilidades.

Maestra se viraliza por su prueba para enseñar inglés

La primera fue respecto a su nombre y el objetivo de ingresar a la institución. La maestra escuchó con atención. Sin embargo, a la hora de contestar, solo emitió palabras cortadas y su lenguaje corporal denotaba confusión y nerviosismo. A pesar de que intentó descifrar lo que le preguntaban, no lo logró.

Ante la mirada de todo el público, admitió. “Yo no fui la escuela, yo tengo un diploma de estudiante”. El encargado de hacer las preguntas se percató de lo que pasaba y dio un giro, con el propósito de que ese tema fuera más sencillo de entender. Le solicitó decir a qué grado impartiría clases. Aun así, la postulante no logró articular una frase coherente y sus respuestas dejaron más confundida a la audiencia.

Ante la imposibilidad de comprender a cuántos estudiantes les daría clases, la mujer dijo en inglés que no quería ser alumna, sino “trabajo”. Como una última oportunidad, la invitaron a darle algunas últimas palabras a los presentes, pero los errores anteriores se repitieron. Un tercero intervino y dio por finalizada la prueba.

Si bien el video se viralizó en diferentes plataformas sociales, como TikTok y Twitter, se desconoce cuándo se grabó. De acuerdo con El Salvador Noticias, el incidente ocurrió en Colón, Honduras.

La indignación de los usuarios por el sistema educativo

Las reacciones de las redes sociales también llegaron rápido, mientras que unos mostraron su indignación, otros lamentaron que no todos los docentes tuvieran el nivel necesario para ocupar sus puestos. “Por eso no avanzas, América Latina, porque no capacitas a tu personal docente y así pretendes educar a los jóvenes”, se leía entre los comentarios.

Otro aspecto que llamó la atención de los usuarios fue el acento y la pronunciación del profesor que hacía la prueba. No dejaron escapar el peculiar tono que acompañaba a las preguntas. “Yo no soy experta en inglés, pero los dos necesitan un cursito en el idioma”, consideró una persona en esa línea.

