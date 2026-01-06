Fue la figura de los programas de cocina, una tragedia lo marcó y pese a todo le dio para adelante: la historia de Buddy Valastro

Buddy Valastro Jr. es uno de los pasteleros más conocidos de los Estados Unidos. De origen italiano e hijo de un cocinero inmigrante, nació en Hoboken, Nueva Jersey. Desde pequeño supo que quería dedicarse al negocio de la comida y allí fue su camino. Se volvió famoso por sus tortas decoradas como obras de arte y las fastuosas dimensiones que les dedicaba. Saltó a la fama en la televisión y conquistó al público de todo un país, hasta que en 2020 un accidente lo marcó para siempre. Cómo sobrellevó esa situación y por qué se volvió un ejemplo de resiliencia para los emprendedores amateurs.

Quién es Buddy Valastro

El pastelero de 48 años nació en marzo de 1977 en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Su padre era un repostero que inició con su negocio a poco de instalarse en Nueva Jersey y eso atrajo la curiosidad de Buddy para seguir sus pasos.

Buddy Valastro con su papá, Bartolo, quien fue su mentor en la pastelería (Fuente: Instagram/@buddyvalastro)

En la escuela técnica secundaria estudió panadería y luego se especializó en repostería junto a Bartolo, su papá. Ese fue el inicio de un imperio que años más tarde establecería con sede en su Hoboken natal.

A los 11 años ya trabajaba con su padre en Carlo’s Bakery, el emprendimiento familiar. Seis años después, tras la muerte de Bartolo, Buddy se hizo cargo de la empresa y tomó las riendas de la pastelería local sin perder el tinte italiano que la caracterizaba.

Según New Jersey Home of Fame, en las décadas posteriores Buddy sería conocido como “El Jefe de los Pasteles” y expandiría el negocio con hasta 20 sucursales en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Connecticut, Florida, Texas, Nevada y Minnesota.

Buddy Valastro se volvió famoso en el mundo por su arte para hacer tortas (Fuente: Instagram/@buddyvalastro)

Su pastelería era famosa por las tortas extravagantes, con diseños alucinantes y con dimensiones poco convencionales. Se atrevía a trasladar el arte arquitectónico a un bizcochuelo cubierto de crema y mazapán. Esta fama le hizo valer de una invitación para oficiar de mentor en el show que se emitió en 2007, Food Network Challenge.

Buddy se hizo cargo de su pastelería desde la muerte de su padre cuando tenía 17 años (Fuente: Instagram/@buddyvalastro)

Ya para 2009, TLC le ofreció a Valastro su propia serie, Cake Boss, que se emitió hasta 2020. Asimismo, presentó cuatro spin-offs de Cake Boss: Next Great Baker, Kitchen Boss, Buddy’s Bakery Rescue y Bake You Rich.

En pleno ascenso de fama internacional, en 2010 dijo a la revista Italia Living: “Encontré el trabajo de mis sueños y mi pasión a los 11 años, y todavía los conservo. Me encanta lo que hago y soy bueno en ello, lo que me hace increíblemente afortunado y bendecido”.

La tragedia que marcó a Buddy Valastro y por la que casi tuvo que alejarse de su profesión

En 2020, Buddy Valastro tuvo que hacer un freno laboral. Además de las sucursales de Carlo’s Bakery, desapareció de la organización del Buddy V’s Ristorante en el Hotel Venetian de Las Vegas y de su servicio de catering. Un accidente cambió por completo su manera de cocinar y hasta en la actualidad se resiente de ello.

Buddy Valastro con su familia (Fuente: Instagram/@buddyvalastro)

Durante un domingo de septiembre de aquel año, mientras Valastro jugaba al bowling con sus cuatro hijos, la máquina que acomodaba los pinos se trabó y él decidió repararla de inmediato.

Se acercó, metió la mano derecha para ubicar uno de los pinos y allí se desencadenó el accidente. “Quedó atrapada y una vara de metal de más de un metro perforó la mano tres veces entre el dedo anular y el medio”, dijo Buddy Valastro en diálogo con LA NACION hace dos años.

Buddy Valastro tras el accidente en 2020 que casi le costó la carrera (Fuente: Instagram/@buddyvalastro)

Después de ese hecho, enfrentó dos cirugías para construir la mano dañada y más tarde empezó con un proceso de rehabilitación que demandó varios meses. En uno de sus posteos de Instagram subió por ese entonces una foto desde la camilla del hospital y bromeó acerca del yeso que cubría su mano: “¿Qué piensan de mi nuevo accesorio?”.

Ese evento pudo costarle la carrera, sin embargo, la pasión y el amor por la pastelería motivó a Valastro a recuperarse pronto. Pese a los trabajos médicos, su mano nunca recuperó la fuerza que tenía desde un principio. Además, la movilidad se vio afectada, por lo que ciertos trabajos no pudo volver a replicar.

Tras su accidente en 2020 Buddy Valastro perdió fuerza en su mano pero no la agilidad que lo destaca

Aunque todo pareció desalentador, Buddy Valastro enfrentó el desánimo y con la resiliencia y esfuerzo que lo caracteriza, logró recomponerse, por lo que se convirtió en un ejemplo para su ciudad natal y todos aquellos jóvenes que lo admiran. En los años siguientes estrenó Cake Dinasty, uno de sus últimos proyectos televisivos.

Aún vive en Montville, Nueva Jersey junto a su esposa e hijos, quienes coincidieron en seguir con el legado de su padre por los siguientes años.