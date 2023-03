Fueron a bailar y cuando volvieron al auto se encontraron con una desagradable sorpresa: “Siempre páguenle al trapito”

escuchar

La actividad de los cuidacoches, conocidos como “trapitos”, suele estar contravencional, pero su presencia persiste alrededor de shows musicales y eventos deportivos y también en las zonas donde proliferan bares, restaurantes y boliches.

En la provincia Mendoza, su labor está prohibida desde abril de 2018, pero los “trapitos” persisten y suelen solicitar una tarifa fija en determinados lugares. Así lo atestiguó un grupo de amigos que se negó a pagar al ir en auto a un conocido boliche y cuando regresaron no podían creer lo que encontraron: “No, amigo”.

Un tiktoker identificado como Franco Rocha relató el episodio nocturno a través de un video. En el clip, que se subió el lunes, ya acumuló más de 711 mil reproducciones, explicó lo sucedido. Su idea inicial, contó era salir con sus amigos “sin gastar demasiado”, pero un fatal desenlace cambió sus planes.

Un grupo de amigos se encontró sin las ruedas del auto tras no pagarle al "trapito"

“Todo bien al salir del boliche, hasta que llegamos al auto y nos faltaban dos ruedas”, destacó en la publicación. El grupo de amigos salió a bailar al reconocido boliche de Aldo, en Luján de Cuyo. Dado que, a su llegada, decidieron no entregarle dinero al “trapito”, los jóvenes asociaron esa negativa con la desaparición de los dos cauchos del Chevrolet Corsa. “Siempre páguenle al trapito”, advirtió Rocha, sobre la actividad no regulada que persiste en las calles de muchas zonas del país.

Y todo no quedó ahí. “Esperamos cinco horas para nada, porque la grúa no lo podía subir”, precisó. Y continuó que debieron esperar 9 horas hasta conseguir otra rueda. Los usuarios de las redes sociales se asombraron ante el final y se sumaron a contar sus experiencias propias. “A mí me pasó que me robaron, se llevaron el estéreo y varias cosas más”, señaló uno. “Es tragicómico”, destacó otra. “Da risa al principio, pero es una bronca que te da porque [las ruedas] salen carísimas”, advirtió una tercera.

Le dio $100 al “trapito” y su reacción la dejó atónita

Otra inédita situación se viralizó a través de las redes sociales en relación a los “trapitos”. En esta ocasión, la conductora sí le entregó dinero al cuidacoches, pero este no lo recibió de la mejor manera, ya que exigía un monto más grande. Así lo relató la usuaria de Twitter @ciberpatrullada, cuando estacionó cerca de su facultad.

“Dejé el auto frente a la facultad (7.30 am). Cuando salgo, había ‘trapitos’. Le quise dar $100 y me dijo: ‘Dejalo, mami, con $100 no hago nada’”, contó. Y agregó, a modo de descargo: “Discúlpame, rey. No sabía que eras tarifado. Búscate un laburo honesto”.

Una usuaria de Twitter relató su experiencia con un "trapito" y su reacción la dejó atónita. Twitter: @ciberpatrullada

Los usuarios no perdieron la oportunidad de contar sus anécdotas. “Una vez, me quisieron cobrar en mi propia entrada de garaje. La calle es pública y bien caro sale el estacionamiento medido”, advirtió una. Otra agregó: “A mis papás les pasa igual. Viven a la vuelta de un registro y los ‘trapitos’ le quieren cobrar por estacionar en la vereda de su edificio”. Un tercero relató: “Me dijo: ‘Maestro, te lavé el auto. Son $500′. Al subir al auto, hice que buscaba la plata, metí primera y me fui. Antes de que me rayen el auto o me hagan daño. Ahora todo subte”.

LA NACION