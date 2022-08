Hallan una aterradora criatura marina que miles de personas compararon con el Demogorgon de Stranger Things

En el universo animal existen criaturas que parecen sacadas de una película de ficción, sobre todo aquellas que habitan el mundo marino, pues allí merodean ejemplares tan extraños que no es descabellado que alguien piense que son algún tipo de extraterrestre o monstruo salido de la imaginación del director de cine George Lucas.

Pues bien, así lo han pensado miles de personas luego de ver el video de la cuenta de TikTok @Sea.thinhlaq, en la cual muestra a sus seguidores los diferentes tipos de peces que se pueden encontrar en afluentes de agua dulce y marina.

Hallan una aterradora criatura marina que miles de usuarios compararon con el Demogorgon de Stranger

En la grabación se puede observar una criatura similar a los demorgogones, un monstruo de la serie Stranger Things (Netflix), que se ha viralizado por aparentar tener una fisionomía hecha de cinco cabezas totalmente autónomas.

El autor de las imágenes posa una pata de cangrejo sobre la boca de los animales, haciendo que estos reaccionen abriendo su mandíbula y mordiendo el objeto con sus afilados dientes. Al no tener ojos, su respuesta cognitiva está guiada por el tacto, lo que genera que al más mínimo roce este active su mecanismo de defensa mordiendo lo que esté rozando su cuerpo.

Los comentarios de internautas asombrados no se hicieron esperar y muchos dejaron mensajes aludiendo a que esta extraña criatura es similar a la que aparece en la serie dirigida por Shawn Levy. ”¿Son hermanos del monstruo de Stranger Things?” y “¿Es Demogorgon?”, mencionaron algunos usuarios de internet.

El Demogorgon de la serie Stranger Things spoiler.bolavip.com

¿Es realmente un monstruo de cinco cabezas?

Lo primero que es necesario saber es que no se trata de un animal de cinco cabezas, sino que son cinco ejemplares empuñados en una sola mano. Una usuaria de TikTok logró explicar que esta especie de peces se llaman gobios gusanos o gobios anguila.

En verdad, esta especie de peces se llaman gobios gusanos o gobios anguila biogeodb.stri.si.edu

Además, añadió que son comunes en las regiones de Asia central, Australia y África. Pertenecen a la familia de Amblyopinae, existen hasta 25 especies de este animal y su dieta es carnívora, pues se alimenta a base de peces pequeños.

El video ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones, superó los 836.000 “Me gusta” y recibió más de 29.000 comentarios.

El universo Stranger Things

Luego de que el video se viralizara en las redes sociales, muchos comenzaron a preguntarse qué sucederá con el Demogorgon de Stranger Things, que ya tiene confirmada su quinta y última temporada.

Lo cierto es que la nueva entrega de la exitosa serie de Netflix está prevista para finales de 2023 (o principios de 2024), lo que genera ansiedad en los seguidores. Para calmar a los fanáticos, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, anunciaron que están prepanado un nuevo proyecto relacionado en la plataforma.

Desde la cuenta oficial de Twitter del gigante de streaming confirmaron que los creadores trabajan en un nuevo universo de historias. “Stranger Things es solo el principio”, tuiteron.

'Upside Down Pictures' desarrollará proyectos como una nueva historia basada en el universo de 'Stranger Things' o una adaptación de la novela 'The talisman' Twitter: Netflix Latinoamérica

Según describieron, los hermanos Duffer crearon el estudio Upside Down Pictures, que desarrollará proyectos como una nueva historia basada en el universo de la serie, una adaptación de la novela The talisman, una nueva adaptación del famoso manga Death Note y una nueva serie de los creadores de Dark Crystal: Age of Resistance, Jeffrey Addiss y Will Matthews.

Respecto de la última entrega de Stranger Things, los autores informaron que los escritores comenzaron a trabajar en ella durante la primera semana de agosto.