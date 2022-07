Hizo un pedido en una reconocida cadena de comida rápida y se llevó una desagradable sorpresa: “Es repugnante”

Las casas de comida rápida están a la orden del día si uno no sabe qué comer. Mediante una aplicación, las personas tienen el menú a disposición, con mucha cantidad de variantes respecto a la opción escogida. A la hora de seleccionar un producto, suelen ir a la solapa de las hamburguesas, un alimento que saca de apuro a quien, por lo general, está indeciso a la hora de seleccionar una opción y además, cuenta con infinitas maneras de combinarla. Otra de las maneras es también asistir presencialmente a uno de los locales y dejarse llevar por las tentaciones como lo realizó una familia de los Estados Unidos. Sin embargo, lejos de ser una experiencia de disfrute, en su caso se convirtió en un mal momento.

Uno de los casos que salió a la luz en estos últimos días fue el de una madre e hija que acudieron a la cadena Burger King para pedir un combo. Al llegar el paquete su pedido, Blaze, de 14 años, hija de Jenn Holifield, constató algo raro. Al hurgar entre los bastones de pollo frito encontraron algo de idéntico tamaño, pero que no era comestible: un cigarrillo.

El pedido de madre e hija constaba de una bolsa con nueve bocadillos de pollo y jalapeños de la sucursal de Meridian, Mississipi. Al constatar qué realmente había un objeto no comestible dentro del pedido, Jenn llamó al local para reclamar sobre este desafortunado suceso.

El detalle del cigarrillo entre medios de los bastones de pollo Foto: Kennedy News and Media

“Mi hija comió sus papas fritas de pollo y de camino a casa, comenzó a hablarme sobre cómo huele un cigarrillo”, comentó la mujer en declaraciones al sitio Ladbible. Si bien reconoció que en un primer -mientras volvían a su casa -momento no le dio importancia al comentario, luego eso cambió.

Jenn Holifield y su hija Blaze hicieron un reclamo tras lo sucedido (Foto: ladbible.com/)

“Ella empezó a comer, yo hice lo mismo y me volvió a decir que olía a cigarrillo. Cuando comimos cerca de seis piezas ella dijo ‘hay un cigarrillo en mis papas fritas de pollo’. Yo no lo creía, dije ‘de ninguna manera’”.

Al ver la cara de preocupación de su hija, finalmente constató que dentro del paquete existía el “cigarrillo a medio fumar”, algo que desató la furia de ambas. “Ella empezó a enfadarse mucho porque alguien había fumado con eso. Tiene saliva. Es repugnante, estaba traumatizada”, detalló la madre.

Jenn guardó el ticket de compra para justificar su historia Foto: Kennedy News and Media

De inmediato, Jenn decidió guardar todo el menú y el ticket de compra en una bolsa hermética para tener las pruebas y volvió al local de hamburguesas en busca de una solución: “Me puse en contacto con un gerente unos 45 minutos después. Me ofreció ir allí y obtener mi dinero, algo que no me sentía cómoda haciendo”.

Luego de publicarlo en las redes sociales, aseguró que no quería un reembolso económico, sino que se supiera cómo manipulan los alimentos en ese local. Desde Burger King decidieron tomar cartas en el asunto y compartieron un comunicado.

“Este incidente no refleja los estándares muy altos que Burger King y sus franquiciados comparten colectivamente para brindar a los huéspedes una comida rica y bien preparada a un precio justo. Nos hemos comunicado con el franquiciado para obtener más información y tomaremos las medidas necesarias para corregir este problema”, señalaron.