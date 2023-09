escuchar

EN MÉXICO Y BASTANTE SOLA

Hola Kirón, soy María. Quería preguntarte sobre el amor (hace muchos años que estoy sola, sin pareja). Te escribo desde México donde vivo hace tres años, ahora en Ciudad de México, aunque nací en Santa Fe, Capital, Argentina, el 11/5/1987 a las 9.10 am. La vida sin pensarlo me llevo por caminos de mucho movimiento pero a veces me siento bastante sola. Gracias ¡saludos! María

Hola María. El movimiento es tu destino porque tenés Ascendente en Géminis, l signo de la curiosidad, los viajes, la lectura y los amigos cercanos, esos que son como hermanos. No debe ser sencillo ese ir de aquí para allá para una taurina, un signo sólido, estable y conservador. Este año Júpiter está en Turo, pronto tocará tu Sol y vas a sentir mucha necesidad de concretar tus sueños, pero creo que vas a sentirte bastante desorientada hasta mediados del año próximo ¡Ese será tu momento! Y pr4obablemene un momento también perfecto para encontrar quien te complemente, eso que como taurina y por tener la Luna en Libra -los dos signos regidos por Venus, la diosa del amor- anhelás. Quien se una a vos va a tener que saber moverse a tu ritmo, eso también tiene que ver con tu Ascendente, ya que en definitiva los Gemelos son dos. Te deseo mucha suerte, serán meses de incertidumbre, aunque luego todo mejorará. Abrazo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

Temas Horóscopo