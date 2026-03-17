Jorge Luis Borges: “La emoción es necesaria para la creación artística”

La genialidad de Jorge Luis Borges trasciende el tiempo y, hasta el día de hoy, cada enseñanza, entrevista o conocimiento que dejó se multiplica gracias al poder de las redes sociales.

En este caso, una entrevista que el escritor dio, y que la cuenta homenaje de Instagram Borgespalooza replicó, habla de su proceso creativo y de una gran pregunta que muchos se hacen: ¿cuán necesaria es la emoción a la hora de escribir?

Jorge Luis Borges, en la Biblioteca Nacional en 1973, en una imagen mítica Horacio Villalobos - Getty

“La emoción es necesaria para la creación estética. Si una persona escribe en frío no es que no puede hacerlo. Pero es absurdo suponer que puedan fabricarse poemas”, dijo en ese extracto de la entrevista.

Además, señaló: “El resultado puede parecerse a una fabricación; pero si no hay emoción es imposible escribir y no hay necesidad de escribir tampoco. Yo escribo para desahogarme”.

En ese sentido, también recordó dos episodios que ayudan a entender cómo se paraba ante la producción literaria: “Anoche tuve ocasión de decir que si yo fuera Robinson Crusoe, yo escribiría en mi isla desierta sin ninguna esperanza de ser leído”.

“Yo le pregunté a Alfonso Reyes: ‘¿Por qué publicamos?’. Y él me dijo: ‘Yo me he esa pregunta muchas veces. Publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo a los borradores’”, completó.