Indignado, un padre mostró la polémica lista de reglas que recibió su hija en el primer día de trabajo

Un hombre muy enojado publicó en Twitter la lista de reglas que le entregaron a su hija en su primer día de trabajo. En la particular nómina que recibió la joven, había una serie de consejos con fines aleccionadores que indignaron a los usuarios de las redes sociales.

Su padre publicó la fotografía de los once puntos en su cuenta @essjax, que le fue enviada a la adolescente antes de su primer día de empleo en una tienda minorista en Nueva Zelanda.

“Mi hija dejó recientemente su trabajo en un minorista local (que emplea principalmente a jóvenes de 16 años para pagar muy por debajo del salario mínimo)”, escribió el hombre junto a la imagen de la nómina.

El punto número uno decía: “La vida no es justa, ¡acostúmbrate!”. Mientras que la siguiente afirmaba: “Al mundo no le importará tu autoestima. El mundo esperará que logres algo antes de que te sientas bien contigo mismo“.

“Antes de que nacieras, tus padres no eran tan aburridos como ahora. Lo consiguieron al pagar facturas, limpiar tu ropa y escucharte hablar sobre lo genial que pensabas que eras”, aparecía en el ítem 7.

Una adolescente recibió una lista de 11 puntos en su primer día de trabajo.

“Tu escuela puede haber eliminado a los ganadores y perdedores, pero la vida no lo hizo. En algunas escuelas, han abolido las calificaciones reprobatorias y te darán tantas veces como quieras para obtener la respuesta correcta. Esto no se parece en nada a nada de la vida real“, intentaba aleccionar la regla 8°.

“La vida no se divide en semestres“; “voltear hamburguesas no está por debajo de su dignidad”; “(no) quejarse de sus errores” y “encontrarte a ti mismo”, eran algunos de los otros puntos que completaban el total de los once.

Al rato de ser publicados en Twitter, los usuarios comenzaron a opinar al respecto. “Esto ha estado circulando durante unos 30 años, como recuerdo haberlo leído en los 90″, aseguró uno de ellos. Mientras que otro lo ratificó al señalar: “Los padres de mi amigo tenían esto en un cartel pegado a la puerta del baño. Lo memoricé mientras tintineaba de niño”.

“Lamento que esta fuera su primera experiencia laboral. Espero que encuentre un trabajo gratificante “, escribió un internauta. “Esta lista es bastante insultante. El 99% de los Jóvenes que hemos tenido trabajando para nosotros han sido brillantes. Estos jefes tienen que empezar a valorar a su personal si quieren que se queden”, concluyó otro, muy molesto con lo que leyó.