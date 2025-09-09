Jeremy London, cirujano cardiovascular en Georgia, revela la regla “80/20″ para cuidar el corazón: “Cuestión de equilibrio”

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de mortalidad en Estados Unidos, donde se cobran una vida cada 34 segundos. En este contexto, el doctor Jeremy London, especialista en cirugía cardiovascular de Georgia, propone un enfoque equilibrado para mantener la salud del corazón mediante la aplicación de la regla 80/20, que combina alimentación sana con flexibilidad dietética para lograr resultados sostenibles a largo plazo.

La importancia de cuidar el corazón para evitar infartos, arritmias e insuficiencia cardíaca

El corazón es el órgano responsable de bombear sangre y oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Su buen funcionamiento permite que los demás órganos trabajen adecuadamente y sostiene la calidad de vida. Cuando la salud cardiovascular se ve afectada, aparecen complicaciones graves como infartos, arritmias e insuficiencia cardíaca, que pueden derivar en la muerte.

El corazón funciona como el motor central del organismo humano, debido a que bombea sangre oxigenada a todos los tejidos y órganos vitales Freepik

Por ello, la prevención mediante hábitos saludables es una estrategia esencial. Seguir pautas de alimentación equilibrada, mantenerse hidratado y limitar factores de riesgo como el consumo excesivo de alcohol forman parte de los pilares que los especialistas recomiendan para prolongar la vida.

Durante una entrevista con Fox News Digital, el Dr. Jeremy London, cirujano cardiovascular con sede en Savannah, Georgia, explicó que la nutrición puede representar un tema complejo debido a las variaciones individuales en la respuesta a diferentes patrones alimentarios. “Aprovechar los beneficios de la nutrición para la salud del corazón es una cuestión de equilibrio”, enfatizó.

Qué propone la regla 80/20 en la alimentación para promover la salud cardiovascular

El Dr. London indicó que una forma sencilla de comenzar a cuidar la salud cardiovascular es priorizar comidas integrales y reducir las ultraprocesadas. Según su planteamiento, la clave está en mantener una proporción de 80% de alimentos saludables y 20% de opciones más libres.

“Si logro que el 80% de mi dieta sean alimentos integrales, ya es una victoria razonable”, señaló. Según remarcó, este equilibrio es más sostenible que las restricciones absolutas, lo que permite a las personas mantener constancia sin sentir que llevan una dieta rígida.

“Dicho esto, tu cuerpo, tus reglas, siempre y cuando conozcas los hechos. Las personas con colesterol alto y otras afecciones cardíacas deberían limitar el consumo de harinas y azúcares refinados, ya que existe una correlación directa entre los niveles de glucosa en sangre y de triglicéridos”, recomendó.

La estrategia propuesta por el Dr. London se centra en pautas dietéticas generales que priorizan el consumo de alimentos integrales mientras minimizan la ingesta de productos procesados industrialmente Shutterstock

¿Los huevos son saludables para el corazón?

El especialista insistió en que las elecciones alimenticias tienen un impacto directo en la salud del corazón. Para quienes ya enfrentan problemas como colesterol alto, es vital reducir el consumo de grasas saturadas y azúcares refinados.

Uno de los productos más debatidos en el ámbito de la nutrición son los huevos. Aunque en el pasado se asociaron con el aumento del colesterol, investigaciones más recientes mostraron que su consumo moderado puede formar parte de una dieta saludable.

La Universidad de Harvard destacó que un huevo diario no eleva de forma significativa el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular. Además, aporta proteínas de calidad, vitaminas A, B y D, así como colina, luteína y zeaxantina. El Dr. London coincidió en que se trata de un alimento nutritivo, siempre que se consuma con moderación y como parte de una dieta balanceada.

Hidratación y límites en bebidas alcohólicas para una buena salud del corazón

El agua ocupa el primer lugar entre las recomendaciones del Dr. London. Según detalló, la hidratación es un aspecto fundamental. Beber suficiente líquido cada día contribuye al buen funcionamiento del sistema circulatorio y regula procesos corporales esenciales. Cuando la temperatura es alta o durante la actividad física, la necesidad aumenta.

Según la Fundación del Corazón, el agua es la bebida más segura para proteger el sistema cardiovascular. En cambio, las opciones azucaradas, energéticas o alcohólicas deben consumirse con cautela. Los especialistas sugieren no sobrepasar las diez bebidas alcohólicas estándar por semana ni cuatro en un solo día, y en algunos casos la abstinencia total resulta la opción más adecuada.

“El alcohol es una elección personal, pero es realmente tóxico para todas las células del cuerpo”, explicó el Dr. London.

El agua representa la bebida más beneficiosa para la salud cardiovascular, mientras que otras opciones como leche, té y café sin saborizantes pueden disfrutarse con moderación

Ejercicio y control de factores de riesgo

Además de la nutrición, el especialista resaltó la relevancia del ejercicio regular. La actividad física ayuda a mantener el peso, mejora los niveles de glucosa en sangre y regula los triglicéridos, todos factores vinculados con la salud del corazón.

Para personas con condiciones como diabetes o colesterol alto, combinar la alimentación equilibrada con el ejercicio es un pilar de prevención. El control médico periódico también es fundamental para identificar a tiempo cualquier irregularidad.