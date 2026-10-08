José Ruiz, entrenador: “A los 50, 60 y 70, no deberíamos estar simplemente intentando no perder fuerza, técnica y control”

La búsqueda de un cuerpo perfecto según los cánones estéticos actuales choca con la realidad biológica de la madurez. José Ruiz, entrenador y CEO de Malagaentrena, advierte que el enfoque excesivo en la apariencia física mediante el uso de redes sociales distorsiona el objetivo real del ejercicio en la etapa adulta. Según el experto, la meta tras cumplir los 50 años radica en la capacidad del cuerpo para responder con vitalidad a las exigencias normales de la vida diaria: “A los 50, 60 y 70, no deberíamos estar simplemente intentando no perder fuerza, técnica y control”.

La fuerza muscular funciona como un pilar indispensable para la salud metabólica y la independencia. En mujeres, durante la transición menopáusica, la caída en los niveles de estrógenos acelera la pérdida de densidad ósea y masa muscular. Esta condición, denominada sarcopenia, incrementa el riesgo de fracturas, por lo que el entrenamiento de resistencia se posiciona como una herramienta vital. El propósito no es alcanzar un físico idealizado, sino asegurar que actividades simples como subir escaleras, cargar bolsas de compras o levantarse de una silla sin apoyo resulten sencillas.

Los consejos para una longevidad sana son fundamentales (Fuente: Pexels)

Ruiz propone parámetros claros para evaluar el progreso físico en diferentes edades: a los 50 años, la persona debería ejecutar actividades cotidianas muy por debajo de su capacidad máxima. Subir varios pisos o desplazarse con agilidad debe constituir una norma y no una hazaña. A los 60, el entrenador sugiere prestar especial atención al equilibrio y a la capacidad de utilizar las piernas de forma independiente. A los 70, resulta fundamental mantener el ritmo y la facilidad para realizar movimientos básicos como agacharse y erguirse. El especialista afirma: “A los 70, el objetivo sigue sin ser simplemente poder hacer cosas para alguien de 70. Hay que conservar tanta capacidad como sea posible”.

La velocidad en el movimiento también juega un rol clave, ya que el cuerpo requiere una respuesta rápida ante imprevistos, como un tropiezo en la vereda. El entrenamiento debe integrar fuerza, técnica y control para luego trabajar la intención de mover cargas con mayor agilidad. Esta capacidad funcional define la calidad de vida mucho más que la apariencia externa. El sedentarismo representa el mayor enemigo del bienestar, por lo que el hábito de caminar 30 minutos al día durante cinco jornadas semanales aporta beneficios significativos en la salud cardiovascular.

El sedentarismo genera mucho más daño del que la gente suele asumir (Fuente: Pexels)

La ciencia respalda esta postura al indicar que acumular entre 150 y 300 minutos de actividad moderada semanal reduce el estrés y mejora la tensión arterial. Incluso personas sin trayectoria deportiva logran resultados positivos en poco tiempo mediante paseos breves de 10 o 15 minutos. El experto precisa que no hace falta buscar cifras mágicas como los 10.000 pasos diarios para notar cambios. Alcanzar una meta cercana a los 6000 u 8000 pasos ya genera una mejora palpable frente al estilo de vida sedentario. La constancia resulta innegociable en este proceso de preservación de la salud metabólica y física.

El entrenador subraya la importancia de consultar a un profesional ante la detección de un deterioro claro en las capacidades habituales. El entrenamiento bien pautado permite que el organismo responda con energía, lo cual constituye el verdadero acto de autocuidado en la adultez. Desplazar el foco hacia la función física representa una medida contra los estándares utópicos. La autonomía física asegura que el cuerpo se mantenga apto para sostener la vida independiente mucho tiempo después de haber superado las seis décadas de edad.