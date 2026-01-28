La cuenta regresiva ya empezó: Banco Macro sortea viajes para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con una activación de verano en Pinamar a puro fútbol, y una promoción vigente hasta el 30 de abril, los clientes que utilicen sus Tarjetas Visa Macro sumarán chances para acompañar a la Selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con la cuenta regresiva en marcha y a solo unos meses del puntapié inicial, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ empieza a instalarse en las conversaciones de los argentinos que soñamos con la cuarta estrella. En pleno centro de Pinamar, ese clima se traduce en una activación de verano impulsada por Banco Macro, que propone anticipar el espíritu mundialista incluso fuera de la cancha.

Ubicado en la Av. Bunge 250, el stand temático de fútbol funciona como punto de encuentro para turistas y residentes, que pueden pasar a jugar y participar por premios y beneficios.

El stand se encuentra abierto todos los días hasta el 31 de enero, de 19 a 00hs.

Una activación pensada para el hincha

La activación apunta al núcleo duro de la pasión futbolera. Un juego interactivo que gira en torno a la Selección, con premios temáticos. En el medio se dan charlas sobre las finales soñadas y los rituales que se repiten cada cuatro años cuando se acerca una Copa del Mundo.

Durante la temporada de verano, el espacio se convierte también en un termómetro del entusiasmo: quién llevaría a un acompañante, qué cábala no puede faltar o cómo se imagina la próxima final son algunas de las preguntas que circulan entre quienes se acercan al stand, con amigos o en familia, el espacio está pensado para todas las edades.

El beneficio central: viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Hasta el 30 de Abril de 2026, los clientes de Banco Macro que utilicen sus Tarjetas Visa Macro sumarán chances para el sorteo de 38 paquetes para dos personas y disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá, cortesía de Visa.

Por cada $1.000 en consumos se suma una chance y, si el pago se realiza a través de MODO, Apple Pay o Google Pay, esas chances se multiplican por cinco. Cuanto más consuman los clientes con sus Tarjetas Visa de Débito y Crédito Visa Macro, más oportunidades tendrán de ganar.

Qué incluye la experiencia mundialista

Los paquetes están pensados como una experiencia integral para el hincha, e incluyen:

Entradas para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026

para un partido de la Pasajes aéreos ida y vuelta desde Buenos Aires.

ida y vuelta desde Buenos Aires. Hospitalidad Visa para el ganador y un acompañante.

para el ganador y un acompañante. Asistencia al viajero durante toda la experiencia.

durante toda la experiencia. Alojamiento por 4 noches en un hotel 4 estrellas.

por 4 noches en un hotel 4 estrellas. Comidas incluidas: desayunos, almuerzos y cenas.

desayunos, almuerzos y cenas. Traslados en el destino.

en el destino. Tarjeta prepaga con un saldo de 400 dólares.

con un saldo de 400 dólares. Regalos de merchandising de cortesía.

de merchandising de cortesía. Actividades culturales y staff de soporte y seguridad las 24 horas durante la estadía.

Del verano argentino al máximo escenario del fútbol

La activación de fútbol en Pinamar se inscribe dentro de una propuesta más amplia de verano que Banco Macro despliega en distintos destinos turísticos del país. Sin embargo, el eje mundialista aparece como el hilo conductor más potente de la temporada.

“Esta promoción es una forma de agradecer y premiar la confianza que día a día nos brindan nuestros clientes”, señaló Juan Parma, CEO de Banco Macro, al presentar la iniciativa junto a Visa. El objetivo, explican desde la entidad, es acercar una experiencia única a 38 personas y sus acompañantes.

Un dato para aumentar la manija mundialista: la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la primera edición con 48 selecciones y tres países anfitriones, una combinación inédita que promete estadios llenos y una organización sin precedentes.

Más beneficios para vivir a pleno este verano

Además de la promoción vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Banco Macro despliega durante la temporada de verano una serie de beneficios pensados para acompañar los distintos momentos de descanso, consumo y movilidad en los principales destinos turísticos del país.

Hasta fines de febrero, los clientes pueden acceder a descuentos y cuotas sin interés en balnearios, gastronomía, transporte, hoteles y espectáculos, utilizando tarjetas de crédito Macro y, en muchos casos, pagando a través de MODO o desde el celular sin contacto con ApplePay o GooglePay. La propuesta incluye ahorros diferenciados según el segmento de cliente y el tipo de tarjeta.

En la costa atlántica, los beneficios alcanzan a paradores y restaurantes de Pinamar, Cariló y Mar del Plata, con promociones que van desde ahorros directos hasta cuotas sin interés en consumos habituales. También hay descuentos en heladerías, cafeterías y cadenas gastronómicas, así como beneficios especiales en movilidad, combustibles y plataformas de transporte durante los fines de semana.

La propuesta se extiende al turismo y los viajes, con opciones de financiación en pasajes, alojamientos y paquetes en distintos puntos del país, además de descuentos en asistencia al viajero y comercios de duty free. A esto se suman beneficios en hoteles boutique, conectividad y experiencias vinculadas al entretenimiento y el bienestar.

