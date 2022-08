La graciosa respuesta de una profesora a sus alumnos cuando le preguntaron si podían faltar a clases durante el Mundial

A tres meses del comienzo del Mundial de Fútbol de Qatar, la ansiedad ya se ve en la gente y en especial en los más jóvenes, que en esta oportunidad fueron protagonistas de una situación insólita.

Una profesora compartió en Twitter una historia que le tocó vivir con sus alumnos en relación al próximo Mundial y su respuesta generó mucha controversia. “Mis alumnos ya empezaron a joder con el tema de poder faltar a mi materia los días que juegue la Selección. Les respondí que sí, claro, los que estén convocados por Scaloni por supuesto que pueden faltar”, escribió la usuaria @LaLaithYagami.

La divertida respuesta que se volvió viral. Fuente: Twitter

El tuit rápidamente se viralizó con más de 1000 retuits y comentarios de todo tipo hacia la actitud de la profesora. “Ninguna materia es lo suficientemente importante como para dejar de ver un partido mundialista de la Selección. Al final, los que le terminamos explicando los temas somos nosotros en casa. Puedo enumerar muchos temas que no me sirvieron para nada en mi vida, por ejemplo derivadas”, escribió un usuario a lo que la mujer le contestó enojada: “Bueno, si ustedes supuestamente les explican todo, perfecto. No voy a laburar más, capo. ¡Qué modo horrible de bajarle el precio a nuestro trabajo que tienen!”.

Por otro lado, algunos intentaron aprovechar para darle una vuelta educacional a la situación: “Una buena oportunidad para dejar que vean los partidos quienes hagan un trabajo de investigación sobre las condiciones de vida en Qatar y el régimen catarí”. Para sorpresa de muchos, la profesora visibilizó algo inesperado: “Exactamente. Lo ideal sería laburar con los demás profes pero varios están en la misma que les pibxs, jaja”.

La Selección Argentina que dirige Scaloni y que tiene a Leo Messi como capitán y figura, debutará en Qatar el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita, a las 7am horario de nuestro país. Después, la Albiceleste se enfrentará a México el 26 de noviembre y cerrará la fase de grupos ante Polonia el 30 de noviembre.

Su novia le regaló pasajes para ir al Mundial de Qatar y su reacción se volvió viral: “¿Quién paga esto?”

Aixa, una chica de 26 años, decidió sorprender a su novio Lucas con pasajes para ir al Mundial de Fútbol, pero no obtuvo la respuesta esperada. Por suerte, el momento quedó grabado. “¿Quién paga esto?”, comentó Lucas, en un video de TikTok, quien no salía de su asombro por tener un boleto asegurado a una cita mundialista.

El video que se hizo viral de una pareja que asistirá a Mundial de Qatar

Con tres escalas, la pareja le esquivó al vuelo directo por su altísimo costo y realizará varios stops para también recorrer parte del Viejo Continente: “El vuelo sale el 17 de noviembre y el primer tramo es Buenos Aires-París, con escala en Toronto, ahí vamos a recorrer unas horas. Después de París a El Cairo, con parada en Arabia Saudita y desde el Cairo a Doha. A la ida es todo de día y a la vuelta de noche, así que conoceré la Torre Eiffel de las dos formas”, explicaron a LA NACIÓN.

Su fecha de regreso, según el pasaje, indica que el 13 de diciembre terminaría su estadía, justo cuando coincide con el primer partido de la semifinal del certamen. “Si llegamos a esa instancia y clasifica a la final, nos quedamos, eso está súper hablado. Nos enteraremos allá si nos quedamos o no, tenemos muchas ganas de quedarnos hasta el 18″,