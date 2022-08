La inesperada pesadilla de un joven en el subte: se quedó dormido y cuando despertó estaba solo en la cochera

Un español contó en Twitter la insólita anécdota que le ocurrió dentro del subte: se durmió durante el recorrido, el vehículo estacionó en una cochera y él quedó adentro. Después de pedir ayuda mediante redes sociales y ya liberado del encierro, realizó una serie de videos en donde brindó un relato detallado.

El protagonista de esta anécdota se llama David, un joven de Valencia, España, que tomó el subte para volver a su casa después del trabajo. Sentado en el vagón, se dio cuenta de que estaba muy cansado y como tenía varios minutos hasta llegar a su estación, decidió cerrar los ojos y dormir.

Cuando se dio cuenta, el vehículo estaba guardado en la cochera con él encerrado adentro y sin el conductor. A partir de esa situación, decidió pedir socorro con todos los medios que tuviera a disposición y así es como publicó un tuit que luego se volvió viral: “Me he quedado dormido en el metro en mi trayecto y he acabado encerrado y nadie viene a buscarme. Ya he llamado a emergencias ¡Ayuda!”.

La foto que subió el usuario desde el interior del subte Twitter @VALENCIANODAVID

Afortunadamente, tiempo después pudo comunicarse con los servicios de emergencias y salir sano y salvo. Ya tranquilo y con toda la situación como una anécdota, decidió contarla en sus historias de Instagram. “Tomé el metro, cansado, a las 23:50. Estaba reventado”, comenzó. A continuación, expresó que el último recuerdo que tiene del viaje es levantar la vista y ver que aún faltaban varias estaciones para su destino, por lo que decidió que tenía tiempo para dormir.

“Cuando vuelvo a abrir los ojos, veo que estoy a oscuras en un metro. Tenía todo apagado y lo estaban llevando a la cochera”, recordó. Durante algunos segundos estuvo en shock, hasta que finalmente comenzó a pensar cómo salir de allí. Una vez que el vehículo se estacionó, vio salir al conductor y desde adentro intentó llamar su atención, pero no lo logró.

El relato del protagonista sobre el insólito hecho en el subte

A partir de allí, comenzaron sus llamadas a los servicios de emergencia y la difusión del hecho para que alguien lo rescatara. En primer lugar, intentó con la policía local, pero no pudo comunicarse. Con poca batería en el celular, decidió hablar directamente con el servicio nacional y recién ahí recibió una respuesta.

En conversación con el operador, tuvo que darle sus datos y contar lo que había ocurrido. Después de unos 15 minutos sin que nadie apareciera, David recibió un nuevo llamado del servicio de emergencias, donde le remarcaron que ya habían dado aviso y que solo era cuestión de tiempo. Poco después, finalmente apareció personal del subte para sacarlo.

“Se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza en ese tiempo que estuve encerrado”, agregó. Y hasta creyó que podría tener que pasar la noche allí y que tenía miedo de que no alcance el oxígeno.