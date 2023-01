La reacción de Anto Roccuzzo al escuchar el tema con el que Shakira destrozó a Piqué y su novia

escuchar

El miércoles por la tarde se terminó la espera. Shakira y Bizarrap lanzaron la BZRP Music Sessions #53, y tal como se esperaba, cada palabra de la canción fue relacionada a la escandalosa separación de la colombiana y Gerard Piqué, padre de sus dos hijos. Se trata de la primera vez que la artista se refiere tan directamente a la relación que se terminó tras diez años de amor, con fuertes rumores de infidelidad. Con el estreno, los usuarios de las redes sociales salieron a apoyar a la cantante y la reacción de Antonela Roccuzzo se destacó entre los múltiples mensajes.

Shakira no se guardó nada. Desde junio de 2022, cuando confirmó su separación de Gerard Piqué, se mantuvo en silencio en medio de diversos rumores que señalaban el conflicto de la expareja entre rumores de infidelidades, división de bienes, deudas y la tenencia de sus dos hijos. Pero fue con la session de Bizarrap que decidió poner en la música todas las vivencias de los últimos meses.

La nueva session de Biazzarap con Shakira

Desde el comportamiento de Piqué hasta cómo es su nueva novia Clara Chía Martí, la artista refirió a cada detalle de su separación, como bien sabe plasmar sus sentimientos en canciones. Por supuesto, las repercusiones no tardaron en llegar, primero en las reproducciones que a solo 12 horas del entreno sumaron 27 millones, como en los comentarios en redes sociales.

Entre los miles de comentarios que hicieron artistas, futbolistas y fanáticos sobre la canción en la publicación de Instagram de los artistas, se destacó el de Antonela Roccuzzo que no dudó en felicitar a Shakira con cinco emojis de fuego, en un claro apoyo para la artista. La misma reacción tuvo previas al lanzamiento, cuando no dudó en comentar la publicación publicitaria del tema.

Anto Roccuzzo reacción ante el nuevo lanzamiento de Shakira, en la que apuntó contra Piqué y Clara Chia (Foto Instagram @shakira)

Desde hace semanas, la esposa de Lionel Messi se muestra cercana a Shakira - por lo menos en las redes sociales- y los fans no dejan pasar estos gestos virtuales, ya que desde hace más de una década los rumores acerca de una mala relación entre ellas fueron numerosos, cuando se indicó que Antonela tomaba distancia de la cantante, ya que la exnovia de Piqué - Nuria Tomás- era su íntima amiga.

Sin embargo, las dos mujeres tuvieron diversos encuentros agradables cuando Messi y Piqué compartían equipo en el Barcelona y posaron juntas en varios eventos, pero el fantasma de aquellos rumores la persiguen hasta el momento. En tanto, es este nuevo gesto virtual el que podría ponerle fin a este presunto conflicto que se les adjudica.

La reacción de Clara Chía Martí en redes

Días más tarde de aquel 4 de junio en el que Shakira confirmó en redes sociales su separación de Piqué, comenzaron a difundirse imágenes del exjugador con una joven. Más tarde, se supo que se trataba de Clara Chía Martí, una joven de 22 años que mantenía un vínculo amoroso con él.

Los rumores no tardaron en llegar y se indica que este vínculo amoroso habría comenzado cuando Piqué todavía estaba en pareja con la cantante colombiana, aunque los protagonistas decidieron no hablar al respecto. Pero con el lanzamiento de la nueva canción de la aristas, Clara no dudó en reaccionar.

A través de su cuenta de Instagram, la novia de Piqué se limitó a compartir un emoji que transmite aburrimiento. La publicación se dio a escasos minutos del lanzamiento de Shakira. Luego, quizás arrepentida, la eliminó.

Clara Chia hizo una publicación sobre el lanzamiento de Shakira (Captura Twitter)

LA NACION