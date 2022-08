La princesa artista: el proyecto inconcluso de Lady Di que salió a la luz gracias a Kevin Costner

Aunque no pertenecía al mundo del espectáculo, Diana Spencer llevaba en la sangre la pasión por las artes escénicas. Su carisma quedó en evidencia cuando hizo su primera aparición pública en febrero de 1981, para anunciar su compromiso con el príncipe heredero al trono británico Carlos. En esa ocasión, y a pesar de su timidez, la joven de 19 años logró enamorar a la gente y demostró que tenía todo para brillar ante las cámaras: el mundo entero cayó rendido ante “la princesa del pueblo”.

El día en que el prínicipe Carlos y Lady Diana Spencer anunciaron su compromiso, el pueblo británico se emocionó con la llegada de la princesa con la que siempre había soñado. Vanitatis

Con el pasar de los años, la popularidad de Diana fue creciendo cada vez más, y pronto logró dejar atrás su timidez al conquistar a la gente con su carácter fuerte y una personalidad avasalladora. Poco a poco, la princesa comenzó a desafiar los protocolos impuestos por la Corona y a dejarse ver tal cual era, con sus miedos, enojos y aficiones. Si bien mientras estuvo casada con Carlos se animó a mostrar su interés por el baile, fue tras su divorcio con el príncipe de Gales, cuando Diana aprovechó y dio “rienda suelta” a sus ambiciones artísticas.

El sueño de Diana era ser bailarina Shutterstock

Incluso, estuvo cerca de triunfar en Hollywood. Así lo reveló hace tres años el actor Kevin Costner, cuando contó que Diana iba a ser la protagonista de la película El Guardaespaldas 2.

Pero sus proyectos quedaron truncos aquel 31 de agosto de 1997, cuando perdió la vida a sus 36 años, en un accidente automovilístico en el túnel Pont de L’Alma, en París, mientras intentaba alejarse a toda velocidad de los paparazzi que la perseguían. En el choque, también falleció su novio, el egipcio Dodi al-Fayed.

La pasión por el baile

Diana siempre había estado interesada en el ballet y su sueño, según dicen, era ser bailarina. Por eso, aprendió tap en el Riddlesworth Hall School y continuó bailando en The Vacani School of Dance. “Diana encontraba libertad en el baile. Esa personalidad introvertida que encerraba sus emociones quedaba atrás al ponerse las zapatillas. Todos alrededor de ella sabían que era su sueño y que lo fue dejando de lado, pero nunca lo olvidó. Siempre la veían, con su walkman, por los pasillos del palacio escuchando a Wham! y ensayando unos pasos”, llegó a asegurar la periodista y editora británica Tina Brown, autora del libro The Diana Chronicles.

La popularidad de Diana trascendió su muerte Getty Images

En su afán por sincerar sus aficiones, Diana aprovechó el cumpleaños número 37 de su marido para subirse a un escenario y bailar ante él y 2500 personas más que estaban en el auditorio del Royal Opera House. En esa ocasión, la princesa recreó una coreografía junto al bailarín Wayne Sleep con la canción “Uptown girl”, de Billy Joel. “La rutina mezclaba jazz, ballet y un poco de todo... Recuerdo haber pensado: ‘¡No dejes caer a la futura reina de Inglaterra’. A ella le encantó. Estaba muy emocionada de que lo hubiéramos mantenido en secreto para Carlos y lejos de los paparazzi”, recordó años más tarde Wayne.

Diana y Wayne Sleep se lucieron en el escenario Daily Mail

La performance fue un éxito y “la princesa del pueblo” debió saludar ocho veces al público, que no dejaba de aplaudirla. A pesar del éxito del baile, según contó Diana en una entrevista, su marido nunca la felicitó por su actuación.

Su devoción por el baile la llevó a protagonizar una de las escenas más icónicas de la década del 80: su inolvidable baile con John Travolta en la Casa Blanca. Esa vez, la royal había sido invitada por el entonces presidente Ronald Reagan a una cena de gala que se ofreció en su honor en 1985, y rompió el protocolo.

El baile entre John Travolta y Diana Spencer quedó inmortalizado para siempre Shutterstock

Lookeada con un vestido azul firmado por Victor Edelstein, la princesa aceptó la invitación de Travolta a sumarse a la pista. La pareja se lució bailando el tema “You Should be Dancing” de la película Fiebre del sábado por la noche, que justamente había sido protagonizada por su compañero de baile. “Yo era consciente de que el mundo estaba mirándonos en ese momento, así que traté de que se sintiera cómoda. Puse mi mano en su espalda y le tomé la mano de tal forma que se sintiera segura de sí misma. El baile fue fantástico gracias a ella... En ese momento fui como su príncipe azul”, recordó Travolta sobre la famosa danza.

Sus vínculos con Hollywood y la propuesta concreta para ser protagonista de una película

La relación de Lady Di con las estrellas del cine y de la música también fueron muy notorias e incluyen la fuerte amistad que la princesa tenía con Elton John, quien cantó en el funeral de la princesa. En otras ocasiones, Diana asistió a estrenos de películas y presentaciones de obras, por lo que fue fotografiada junto a Nicole Kidman, Tom Cruise, Liza Minelli, Meg Ryan y Billy Crystal.

La amistad de Elton John y Diana Spencer era muy fuerte

Su vínculo con Hollywood llegó a su mayor apogeo cuando a Diana le ofrecieron protagonizar la secuela de El guardaespaldas, junto a Kevin Costner. El encargado de revelar que la princesa había aceptado la propuesta fue el propio actor, cuando en 2019 dijo a People TV: “Al estudio le gustó la idea de hacer El guardaespaldas 2 con Diana de Gales como protagonista”.

La princesa artista: el proyecto inconcluso de Lady Di que salió a la luz gracias a Kevin Costner

De acuerdo con el actor, le llegó a comentar a la princesa que iba a inspirarse en ella al escribir el guión y le preguntó si le gustaría formar parte, a lo que Diana respondió: “Sí”. Además, el protagonista de El guardaespaldas, recreó la conversación que mantuvo en esa ocasión con la royal. “Recuerdo que fue increíblemente dulce al teléfono cuando hacía las preguntas. Preguntó: ‘¿Vamos a tener una escena de besos?´ Pero lo dijo de una manera muy respetuosa. Estaba un poco nerviosa porque creo que su vida estaba muy controlada en ese momento. Y dije: Sí, va a haber un poco de eso, pero ya lo negociaremos bien”.

Asimismo, Costner reveló que Sarah Ferguson, duquesa de York e íntima amiga de Diana, fue quien intervino para conectarlo con la princesa: “Sarah fue realmente importante. Respeto mucho a Sarah, porque es quien facilitó la conversación entre Diana y yo. Ella fue la que lo hizo posible, estaba muy a favor de la idea”.

Si bien la secuela se llegó a escribir, la película nunca se grabó. En 2012 el actor llegó a revelar que recibió el guión en agosto de 1997, un día antes de que Diana falleciera y su memoria trascendiera las décadas.