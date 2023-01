Las explosivas declaraciones del chef Fernando Trocca contra Salt Bae: “No lo puedo ver”

escuchar

El prestigioso chef argentino Fernando Trocca, quien se encuentra en Punta del Este trabajando en su conocido restó Mostrador Santa Teresita, que cumple 10 años desde su apertura.

En una entrevista con Ale Lacroix y Rosario Ortega para Aspen Live, el prestigioso chef argentino habló de su éxito en los distintos restaurantes que tiene alrededor del mundo, aunque lo curioso fue cuando se refirió al personaje Salt Bae, a quien le dejó un “sutil” mensaje.

Estados Unidos, Buenos Aires, Londres y Dubái son algunos de los lugares donde el chef se ha establecido. De todos ellos, destacó al país asiático como uno de los más “complejos” para trabajar. “Es raro, abrimos un restaurante ahí, yo voy, está buenísimo, pero no es un lugar donde me guste estar. En Dubái todos buscan lo mismo, es difícil hacer otra cosa diferente”, señaló y agregó: “Tienen menús eternos, algo old school, con cartas de 100 platos”.

Fernando Trocca es el dueño del Mostrador de Santa Teresita que festeja el décimo aniversario desde su apertura Instagram: @santa.teresita

Acto seguido, se refirió a su conocido, y pionero, Mostrador Santa Teresita de Punta del Este, que este año cumple diez años. “Está explotado, venimos haciendo récord día tras día. Estoy contento”, señaló y se refirió al novedoso método con el que sirven comida en sus restaurantes: “Nunca sabes cómo va a funcionar y cómo la gente lo va a tomar”.

Cabe señalar que los locales gastronómicos de Fernando Trocca tienen el mismo concepto: la comida se encuentra sobre un largo mostrador en el cual el cliente se acerca, pide lo que le apetece y el mismo chef le sirve el plato.

Luego, una vez servida en la mesa, el camarero le toma el pedido de la bebida. Cada vez que un cliente pisa el restaurante, se puede encontrar con un menú diferente todos los días. Para el chef, uno de los grandes aciertos de la propuesta es la pastelería: “Es quizá más importante que la comida en el mostrador. Hacemos entre 40 y 50 variedades de cosas dulces”, indicó, por lo que es un gran plan desayunar o merendar en el Mostrador.

Salt Bae en los festejos argentinos

Otro punto que destacó el chef fue la forma en la que sirven la comida. “Lo que hace una gran diferencia es cuando la gente se sirve la comida y cuando los cocineros servimos la comida. Nosotros acá le servimos a la gente”, explicó.

Pero lo curioso de la entrevista ocurrió en el final, cuando Fernando Trocca respondió un ping-pong de preguntas y el conductor radial le consultó por Salt Bae, el famoso cocinero turco que se hizo célebre gracias a las redes sociales y que estuvo en el estadio Lusail en la final del Mundial de Qatar. No solo estuvo presente, sino también se coló en el campo de juego y se atrevió a tocar el trofeo, incomodando a varios de los jugadores del plantel, incluido Lionel Messi.

Salt Bae con Di María

“Comentario de Salt Bae acariciando la Copa del Mundo...”, le pidió el conductor. “No, un horror, no lo puedo ver”, respondió el cocinero y remató: “Fui a comer una vez a su restaurante y no vuelvo nunca más en mi vida, para mí es pura sanata”.

