Los alimentos que debe incluir la dieta diaria para estar saludable a los 70 años, según la Universidad de Harvard

La Universidad de Harvard publicó un estudio en el que revela que una alimentación rica en plantas, granos integrales, legumbres, frutos secos, y grasas buenas, durante la mediana edad, tiene como resultado un envejecimiento saludable en general.

Harvard revela qué alimentos debes comer diario para llegar saludable a los 70 años

En el artículo Healthy eating in midlife linked to overall healthy aging (Alimentación saludable en la mediana edad para un envejecimiento saludable) se muestran los resultados del estudio realizado a poco más de 105 mil personas de 39 a 53 años de edad.

Hombres y mujeres fueron monitoreados durante 30 años para descubrir cómo influían sus hábitos alimenticios en la forma en la que su cuerpo envejecía conforme se acercaban a los 70 años.

Para realizar las mediciones se tomaron en cuenta diferentes indicadores de salud, como el desarrollo de enfermedades crónicas y la pérdida de la salud cognitiva, física y mental.

En cuanto a los patrones dietéticos observados, se tomó en cuenta el consumo de ultraprocesados, la dieta a base de plantas, y los índices AHEI, aMED, DASH, MIND, PHDI, EDIH y EDIP.

En conclusión, se determinó que las personas que mejor conservan su salud durante la tercera edad son aquellas que consumieron lo siguiente:

Frutas

Verduras

Grasas insaturadas

Granos integrales

Frutos secos

Legumbres

Plato del buen comer, una de las recomendaciones más saludables para llevar una dieta sana. Foto: foodguidecanada.ca

El estudio también expone que aquellos alimentos que deben moderarse o eliminarse de la dieta diaria son las grasas saturadas, el azúcar refinado, el sodio, las carnes rojas o embutidos, comida ultraprocesada, alcohol y bebidas azucaradas.

La Universidad de Harvard publicó que quienes consumen grandes cantidades de estos productos tienen menos posibilidades de envejecer de forma sana y conservar su calidad de vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su artículo Dieta no saludable, revela que una mala alimentación aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas, como obesidad, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Los alimentos que debes evitar por ser poco saludables

Healing Pharma compartió una lista con las diez comidas que deberías evitar con datos basados en estudios de la OMS, pues tienen el potencial de causar enfermedades crónicas, un bajo aporte nutricional y un alto contenido en grasas saturadas, sodio y azúcares.

Los alimentos que se asocian con sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, problemas del corazón y algunos tipos de cáncer son:

Bebidas azucaradas

Carne procesada

Carbohidratos refinados

Grasas trans

Comida alta en sodio

Alimentos con exceso de azúcar

Comida frita

Alimentos o snacks ultraprocesados

ultraprocesados Saborizantes o endulzantes artificiales

Comida rápida o pre-empacada

La mala alimentación y la obesidad se relacionan con diferentes tipos de cáncer (Unsplash / Towfiqu Barbhuiya)

El artículo comparte que los efectos dañinos de estos alimentos surgen por su consumo habitual y en grandes cantidades debido a que su composición puede desencadenar problemas graves de salud con el paso de los años.

También se deja en claro que el tomar buenas decisiones sobre la alimentación pueden hacer la diferencia en el futuro y que la comida del día a día debe ayudar a mantener la energía y a nutrir el cuerpo.

La OMS señala que la mala nutrición existen de diferentes formas, una es la que está por debajo del promedio y genera ausencia de minerales o vitaminas, así como un bajo peso.

La segunda es el sobrepeso y la obesidad, padecimientos que se asocian con otras enfermedades crónicas, como con la diabetes tipo 2. Una mala alimentación incluso puede llevar a muertes prematuras.

La malnutrición afecta a todos los países del mundo (X / @WHO)

Cualquiera de estos dos casos se presentará según el contexto de cada paciente, ambos deben prestar atención a sus síntomas, ya que una mala alimentación incluso puede llevar a la muerte al paciente. Los principales miembros de la sociedad que se ven afectados por una nutrición deficiente son las mujeres, niños y los adultos mayores.