Los cinco mejores perfumes para gente joven y ganadora que fascinan en todo el mundo: cuánto cuestan
Una experta seleccionó las fragancias definitivas de marcas como Armani, Rabanne y Azzaro que se consiguen en EE.UU.: conoce sus precios y por qué son las favoritas de las nuevas generaciones
Elegir un perfume requiere cierta precisión: sus notas y su intensidad pueden transmitir una época, un estilo o incluso una generación. Para facilitar la elección, el canal de YouTube “María Perfumes” identificó cuáles son las fragancias más modernas y recomendadas para los jóvenes. Todas se pueden conseguir en EE.UU., tanto en tiendas físicas como online.
Uno por uno, los perfumes ideales para los jóvenes
La creadora de contenido y especialista presentó cinco perfumes modernos en uno de sus videos. Cada uno lo clasificó por sus notas, intensidad y estilo de botella:
Invictus Parfum de Rabanne
Invictus Parfum de Rabanne es una fragancia de la familia olfativa Aromática Acuática para hombres. Se lanzó en 2024 y es el más elegido por la influencer debido a su frescura y entrega cremosa. Tiene un costo promedio de US$182.
Es considerada una fragancia masculina potente, aromática, amaderada y acuática. La lavanda fresca se fusiona con el sensual jabón negro y el adictivo sándalo en una explosión olfativa.
Le Beau de Jean Paul Gaultier
La influencer destaca esta fragancia por su frescura juvenil y a la vez moderna. Connota al hombre “natural y seductor” con sus notas de bergamota, madera de coco y haba tonka. El perfume cuesta entre US$125 y US$132.
“Es una verdadera mezcla de frescura y encanto con una propuesta moderna y juvenil que nos lleva directo al Caribe”, señala María en el video sobre el perfume.
The Most Wanted de Azzaro
Para María, The Most Wanted de Azzaro realza las cualidades de un "hombre moderno, juvenil, atrevido y ganador".
Su fragancia está marcada por sus frescas notas amaderadas, más la mezcla de cardamomo, caramelo y ámbar leñoso. Tiene un valor promedio de US$135.
Valentino Uomo Born in Roma Green Stravaganza
Valentino Uomo Born in Roma Green Stravaganza es el último lanzamiento de la casa de lujo italiana. Cuenta con un aroma de ámbar fougère combinado con bergamota de Calabria y la energía pura del acorde del café. Tiene un costo estándar de US$130 y la influencer lo recomienda usar en las temporadas de primavera y verano.
Emporio Armani Stronger With You Intensely de Giorgio Armani
Emporio Armani Stronger With You Intensely de Giorgio Armani se lanzó en 2019 y forma parte de la familia olfativa Oriental Fougère para hombres, según consigna el sitio especializado Fragrantica. Tiene un costo estándar de entre US$105 y US$150, según el tamaño.
Armani detalla en su sitio oficial que la fragancia busca reflejar la “personalidad de un hombre joven empoderado por una intensa conexión con su otra mitad”. Para ello, cuenta con esencia de pimienta rosa picante, acorde de castaña y una mezcla de madera ambarina con esencia de vainilla.
Qué significa usar perfume todos los días, según la psicología
De acuerdo con Julia María Magdalena, académica de la Universidad Autónoma de Hidalgo, a través del olfato las personas tienen la capacidad de percibir una gran cantidad de aromas y experimentar diferentes sensaciones en el cuerpo.
Estas sensaciones impacta de maneras diferentes en la función sensorial del cerebro y el comportamiento de las emociones, debido a que liberan serotonina, conocida como la hormona de la felicidad.
Asimismo, detalló que cuando un perfume se pone en contacto con la piel, se transforma en un olor personal que depende del pH de la piel y otros factores, como la temperatura corporal, cantidad de agua en la piel y la secreción sebácea.
