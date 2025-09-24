Los mejores perfumes de otoño para mujer, según entusiastas de las fragancias

Con la llegada de los días más frescos a Estados Unidos, los perfumes de otoño para mujer se convierten en protagonistas de la estación boreal. Las colonias ideales para estos meses suelen combinar notas cálidas, dulces y especiadas que reflejan el ambiente de esta época.

Qué consejos dan los entusiastas de las fragancias sobre los perfumes de otoño para mujer

La mayoría de los expertos en fragancias coincide en que el otoño boreal es la temporada indicada para destacar los aromas gourmands dulces, como vainilla, caramelo, ámbar y notas amaderadas. Entre quienes respaldan esta tendencia se encuentra Maiya Gant, influencer de colonias radicada en Los Ángeles y fundadora de Black Girls Smell Good.

Un perfume gourmand huele como algo cálido y dulce, y por eso es tan popular en otoño e invierno.

“Soy una amante definitiva de los gourmands. Hay algo en las notas comestibles que me hace enamorarme cada vez. La temporada de otoño es mi momento favorito para sacar todos mis aromas dulces, cálidos y especiados”, afirmó Gant, en declaraciones retomadas por HuffPost.

Qué perfumes para otoño para mujer son los mejores y más recomendados

Sweet Ash, de Snif

Es una de las fragancias más vendidas de la marca y es recomendada por Apollonia Moriarty. “Tiene notas de enebro, bálsamo de abeto, vainilla negra y musgo. Es amaderado, ámbar, ligeramente dulce y terroso. Es suave y seductor, perfecto para una cita nocturna o para hacer mandados (y todo lo que hay en medio)”, indicó la experta. En su sitio oficial se puede comprar en su tamaño de 30 ml a 65 dólares.

Guerlain Mon, de Guerlain

La entusiasta de los perfumes Destiny Cyrus señaló esta colonia especiada y versátil entre sus recomendaciones para el otoño, a la que definió como “la esencia misma de la estación, que encarna un hermoso aroma a lavanda celestial, ofreciendo una experiencia calmante y relajante”. En la página web, su formato de 50 ml cuesta US$140.

Kurkdjian Grand Soir, de Maison Francis

Con notas de rosa, miel, incienso y sándalo, esta colonia recomendada por Cyrus aparece como una de las opciones más sugerentes para quienes buscan un aroma de carácter ambarado. La experta la describió “un aroma de ámbar dulce y opulento que huele a oro líquido, con gran fijación y estela, perfecto para cualquier evento de etiqueta”. Su versión de 71 ml tiene un precio de US$30.

Lipstick Rose, de Frédéric Malle

Otro de los perfumes destacados por Cyrus es este elegante aroma, que mezcla pomelo, rosa violeta, ambreta y frambuesa. “Esta es una fragancia con el glamour del Hollywood clásico, para las mujeres más fabulosas”, dijo. La colonia cuesta US$225 en su formato de 50 ml.

Gris Charnel Extrait, de BDK

La creadora de contenido Ije Simon, experta en colonias, belleza y moda, destacó esta fragancia amaderada como su elección más anticipada para el otoño, compuesta por notas de té negro, vetiver bourbon, absoluto de vainilla y esencia de cedro. “Lo conseguí en verano y estuve esperando al otoño para poder usarlo. Es el aroma amaderado, especiado y cálido más hermoso, y dura todo el día. Es un perfume tan único e interesante, ¡y últimamente me trajo muchos cumplidos!”, afirmó. Se puede conseguir por Walmart a US$255.