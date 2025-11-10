Es latino, tiene miles de perfumes y recomienda los 10 mejores para comprar en 2025: “Los que yo usaría”

Los perfumes actúan como una insignia personal. Su frescura o dulzor, su duración y sus ingredientes pueden transmitir seguridad y ambición, ya sea en una oficina, cita o fiesta. El chileno Andrés Croxatto, un reconocido especialista con más de dos millones de suscriptores en Youtube, recomienda las mejores fragancias para hombres en este 2025. Todas se pueden conseguir en EE.UU.

Uno por uno, los mejores perfumes de hombre en 2025

El creador de contenido chileno, que tiene una colección de miles de perfumes, clasificó los aromas elegidos en dos categorías: fragancias frescas y de medio tiempo; y fragancias elegantes y especiales. Estas son:

Fragancias frescas y de medio tiempo

Dolce & Gabbana Light Blue Intense

Croxatto lo describe como “uno de los mejores perfumes marinos inventados en la historia”. Combina el estilo aventurero y dinámico a través de su dulzura cítrica y aromática con limón siciliano. Tiene un costo estándar de US$50 y US$100 en EE.UU., dependiendo del tamaño.

Esta fragancia tiene un valor entre US$50 y US$100 en EE.UU. Captura de pantalla/Amazon

Y Eau de Parfum Yves Saint Laurent

La fragancia se lanzó en 2018. Su aroma amaderado es recomendado para hombres jóvenes y cuenta con cualidades vibrantes, frutales, frescas y cítricas. Tiene un costo estándar de US$130 y US$230.

BOSS Bottled Bold Citrus eau de parfum

El perfume ofrece un efecto brillante, limpio, masculino y lujoso, según consignó Croxatto. Es considerada una fragancia veraniega por sus notas de limón Primofiori y bergamota. Tiene un costo estándar de US$130.

Boss Bottled Bold Citrus se lanzó en 2025 y fue creada por Honorine Blanc y Sophie Labbé Captura de pantalla/Boss

Prada Ocean Luna Rossa Eau de Toilette

La fragancia creada por Prada fusiona aromas de bergamota con pimienta rosa picante, iris aromático y salvia, junto con vetiver suave y haba tonka. Se lanzó en 2021 y vale entre US$110 y US$192.99.

Starwalker by Montblanc

Este es uno de los aromas más recomendados por Croxatto. Ofrece una duración de más de cinco horas y tiene como notas de salida el bambú, bergamota y mandarina. Tiene un costo estándar de US$32.93.

Montblanc Starwalker Eau de Toilette se creó en 2005 Captura de pantalla/Walmart

Amouage Reflection Man

Amouage Reflection Man es una fragancia de la familia olfativa almizcle-amaderado. Se lanzó en 2006 y tiene notas de ámbar. Tiene un costo estándar de US$395.

Fragancias elegantes y especiales

Yves Saint Laurent Tuxedo

El influencer lo considera como un perfume “refinado”. Tiene una mezcla de hoja de violeta, cilantro, bergamota, rosa, pimienta negra, lirio del valle, pachulí, ámbar gris y vainilla Bourbon. La fragancia vale entre US$195.00 hasta U$330.00.

Tuxedo rinde homenaje a la tradicional chaqueta masculina de fumar Captura de pantalla/YSL Beauty

Memo Paris African Leather Eau de Parfum Spray

Esta fragancia de cuero es la favorita de Croxatto. Está inspirada en el continente africano y es de larga duración por sus cálidas notas especiadas de cardamomo y azafrán sobre un toque floral de geranio, que se mezclan con un acorde de cuero. Tiene un costo estándar de US$148.95.

Bvlgari Le Gemme Falkar Eau De Parfum

La fragancia es descrita por el influencer como “antiversatil”. Por su familia olfativa, compuesta por almizcle negro y amaderado, funciona si se cumple cuatro requisitos: ultraelegante, en frío, de noche y de uso ocasional. Su precio varía entre los US$300 y US$698.

El precio del perfume varía entre los US$300 y US$698 Captura de pantalla/Bulgari

Aventus Absolu by Creed

Absolu Aventus, de Creed, se lanzó en 2023. Es uno de los aromas preferidos por Croxatto por su explosión de energía cítrica con un toque de pomelo fresco y corazón característico de piña y pachulí. Tiene un costo estándar de US$450 y US$610.