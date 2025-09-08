Los mejores seis perfumes de hombre para ir al gimnasio en 2025: cuánto cuestan en EE.UU.

Los perfumes ya no se reservan solo para ocasiones especiales: hoy en día, se utilizan en todo momento, incluso para ir al gimnasio. Durante la actividad física, el cuerpo genera diferentes aromas que las fragancias pueden complementar o equilibrar. En el mercado de Estados Unidos, existe una amplia variedad de fragancias diseñadas específicamente para acompañar entrenamientos intensos hasta rutinas más tranquilas.

Perfumes frescos recomendados para usar en el gimnasio

Los aromas frescos y ligeros son ideales para el gimnasio, ya que no compiten con el sudor ni con otros olores en el ambiente, pero de todos modos se perciben cuando te acercas a alguien, según detalló V Perfumes.

Además, es recomendable optar por una fragancia con buena duración, que permanezca a lo largo del día. Un perfume demasiado efímero no será suficiente si la idea es mantener la presencia olfativa mientras se realiza la actividad física.

Los mejores seis perfumes masculinos para entrenar en el gimnasio

Según el sitio, estos son los seis mejores perfumes para hombre para ir al gimnasio:

Allure Homme Sport de Chanel: es una fragancia fresca y amaderada que combina notas acuáticas, mandarina de Italia, cedro intenso y Tonka almendrada. Está inspirada en el hombre activo y amante de los desafíos. Esta composición refleja energía, determinación y un estilo único. Se puede comprar en Sephora por US$112.

se caracteriza por ser limpio y refrescante, ya que combina los cítricos del limón y la menta con el musgo de roble al crear un perfume masculino que refleja el espíritu y la energía de un estilo de vida deportivo y activo. Está disponible en Amazon por US$85.

El Polo Sport de Ralph Lauren combina los cítricos del limón y la menta fresca con el musgo de roble Polo Ralph Lauren

Dior Homme Sport Eau de Toilette: combina frescura y sensualidad en una colonia que mezcla cítricos energizantes como bergamota y limón, con maderas cálidas y especias como pimienta rosa e incienso. Se presenta como una propuesta masculina moderna capaz de despertar los sentidos y acompañar al hombre activo en cada momento del día. Su precio es de US$140.

es un perfume amaderado y especiado. Su aroma combina frescura y vitalidad, con notas altas de bergamota, pomelo y salvia; un corazón de acordes marinos, pimienta de Sichuan y bayas de enebro; y un fondo de sándalo, musgo de roble y vetiver. Es versátil y energizante, se presenta como una opción ideal para acompañar al hombre moderno en cualquier ocasión. Se puede adquirir por US$41.

El Stranger Edition de Mark Des Vince combina ingredientes clásicos de madera con notas aromáticas Mark Des Vince