Los mejores seis perfumes de hombre para ir al gimnasio en 2025: cuánto cuestan en EE.UU.
Las fragancias adecuadas para la actividad física son aquellas que combinan aromas frescos y ligeros con una duración prolongada
- 3 minutos de lectura'
Los perfumes ya no se reservan solo para ocasiones especiales: hoy en día, se utilizan en todo momento, incluso para ir al gimnasio. Durante la actividad física, el cuerpo genera diferentes aromas que las fragancias pueden complementar o equilibrar. En el mercado de Estados Unidos, existe una amplia variedad de fragancias diseñadas específicamente para acompañar entrenamientos intensos hasta rutinas más tranquilas.
Perfumes frescos recomendados para usar en el gimnasio
Los aromas frescos y ligeros son ideales para el gimnasio, ya que no compiten con el sudor ni con otros olores en el ambiente, pero de todos modos se perciben cuando te acercas a alguien, según detalló V Perfumes.
Además, es recomendable optar por una fragancia con buena duración, que permanezca a lo largo del día. Un perfume demasiado efímero no será suficiente si la idea es mantener la presencia olfativa mientras se realiza la actividad física.
Los mejores seis perfumes masculinos para entrenar en el gimnasio
Según el sitio, estos son los seis mejores perfumes para hombre para ir al gimnasio:
- Allure Homme Sport de Chanel: es una fragancia fresca y amaderada que combina notas acuáticas, mandarina de Italia, cedro intenso y Tonka almendrada. Está inspirada en el hombre activo y amante de los desafíos. Esta composición refleja energía, determinación y un estilo único. Se puede comprar en Sephora por US$112.
- Polo Sport de Ralph Lauren: se caracteriza por ser limpio y refrescante, ya que combina los cítricos del limón y la menta con el musgo de roble al crear un perfume masculino que refleja el espíritu y la energía de un estilo de vida deportivo y activo. Está disponible en Amazon por US$85.
- Dior Homme Sport Eau de Toilette: combina frescura y sensualidad en una colonia que mezcla cítricos energizantes como bergamota y limón, con maderas cálidas y especias como pimienta rosa e incienso. Se presenta como una propuesta masculina moderna capaz de despertar los sentidos y acompañar al hombre activo en cada momento del día. Su precio es de US$140.
- CH HC Sport de Carolina Herrera: es un perfume amaderado y especiado. Su aroma combina frescura y vitalidad, con notas altas de bergamota, pomelo y salvia; un corazón de acordes marinos, pimienta de Sichuan y bayas de enebro; y un fondo de sándalo, musgo de roble y vetiver. Es versátil y energizante, se presenta como una opción ideal para acompañar al hombre moderno en cualquier ocasión. Se puede adquirir por US$41.
- Cool Force Sport de Baldessarini: se presenta como la fragancia ideal para los días soleados de primavera y verano. Esta propuesta masculina combina notas refrescantes de naranja, mandarina, bergamota, pera, cardamomo y aldehídos, mientras que su corazón de romero, neroli y acordes acuáticos aporta profundidad y dinamismo, al consolidar un aroma fresco y sofisticado para acompañar al hombre activo en su día a día. El precio es de US$35,34 en Walmart.
- Stranger Edition de Mark Des Vince: este perfume refleja fuerza, actitud y carisma, convirtiéndose en un imprescindible para quienes buscan un aroma masculino auténtico y seductor. Captura la esencia de la masculinidad audaz y combina ingredientes clásicos de madera con notas aromáticas. La riqueza de pimienta rosa, ládano, sándalo, cedro, ámbar, incienso y pachulí se complementa con matices de toronja, limón, menta, coriandro, jengibre, nuez moscada, jazmín y melón, para dar lugar a un aroma complejo, cautivador y totalmente irresistible. Se puede comprar en eBay por US$66.
Otras noticias de Agenda EEUU
Iniciativa. También con green card: el proyecto de ley que abre la vía a la deportación de migrantes con DUI
En Texas. El popular supermercado que cierra tras 15 años y ofrece grandes descuentos en septiembre
Firmadas por Ron Desantis. Nuevas leyes de inmigración 2025 en Florida: medidas que impactan en la comunidad
- 1
Canal de Panamá: la obra maestra de ingeniería que dividió un país pero unió dos mundos y “acortó” el planeta
- 2
Efemérides del 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 3
Cuál es el tipo de carne roja que se debe evitar a toda costa, según los expertos en salud
- 4
La fórmula casera con bicarbonato de sodio que es ideal para las canas