Los mejores perfumes de mujer en Ross para oler delicioso: el precio en Estados Unidos

En Estados Unidos, la famosa tienda Ross Dress For Less ofrece una amplia variedad de perfumes para mujer, desde opciones accesibles hasta de mayor precio. Entre la gran cantidad de fragancias, una influencer se viralizó en TikTok al compartir las seis opciones más recomendadas para oler delicioso.

Los mejores perfumes de mujer en Ross para oler delicioso

La tiktoker Evelyn Mar, conocida por su contenido sobre fragancias, compartió un video con los seis mejores perfumes para mujer que se pueden encontrar en Ross Dress For Less. “Huelen delicioso y son un 10 de 10″, aseguró.

La joven latina mostró la selección más destacada de perfumes para mujer que se vende en Ross:

• Daisy Love So Sweet de Marc Jacobs: ofrece un aroma dulce frutal. Entre sus notas incluye frambuesas blancas, zarzamora, almizcles de azúcar y flor de margarita. Ross Dress For Less vende el perfume de 50 ml a US$49,99.

• Fancy de Jessica Simpson: es ideal para las mujeres que disfrutan de perfumes dulces. Entre su aroma principal se encuentra un olor avainillado mezclado con caramelo. Sin embargo, también cuenta con notas afrutadas, de ámbar y flores blancas. En Ross, se puede encontrar la versión de 30 ml a solo US$14,99.

• Glow de J.Lo (Jennifer Lopez): entre los perfumes recomendados para mujer en Ross, esta fragancia es fresca con notas de almizcle, jazmín, rosa, flor de azahar y toronja. En Ross, el envase de 30 ml tiene un precio de US$14,99.

• Candid Fantasy de Britney Spears: este perfume se caracteriza por su fragancia dulce frutal. “Es maravilloso y es de mis favoritos de la línea Fantasy”, aseguró la influencer. Entre sus notas incluye el aroma de fresa, naranja, goma de mascar, pastelito, chocolate y almizcle. El envase de 100 ml cuesta US$19,99 en Ross.

• Midnight Fantasy de Britney Spears: este perfume también es de la línea Fantasy de la cantante estadounidense. Al respecto, la influencer lo valoró como una de las opciones más encantadoras. Se trata de un perfume frutal con notas de ciruela, cereza y vainilla. El envase de 30 ml solo cuesta US$10.

• Sheer Beauty de Calvin Klein: ideal para las mujeres que disfrutan de los perfumes frescos, cítricos y algo florales, ya que esos son sus acordes principales. Se compone de notas como bergamota, peonía, jazmín, lirio rosa, almizcle, sándalo y vainilla. También fue descrito como un aroma que huele a limpio. En Ross, su envase de 30 ml tiene un valor de US$16,99.

Otros perfumes de mujer por menos de US$30 en Ross

En otro video, la influencer Evelyn Mar también compartió otros perfumes de mujer de diseñador que se pueden encontrar a menos de US$30 en Ross Dress For Less. Así, entre las fragancias económicas mostró:

Coach de Poppy Crush : a solo US$29,99

: a solo US$29,99 Burberry (botella de 50 ml): US$29,99

(botella de 50 ml): US$29,99 Daisy Dream de Marc Jacobs : US$24,99

: US$24,99 Bella Rosa de Óscar de la Renta : US$19,99

de : US$19,99 Eternity de Calvin Klein (botella de 50 ml): US$29,99