Perfumes de otoño: las mejores fragancias para mujer que duran todo el día y combinan perfecto con la nueva estación

Con el final del verano boreal y la llegada del otoño en Estados Unidos, se recomienda elegir perfumes para mujer que acompañen esta estación y resalten las notas cálidas, amaderadas y especiadas que evocan la temporada. Estas fragancias no solo reflejan la esencia otoñal, sino que además ofrecen una duración prolongada durante todo el día.

Cómo elegir el mejor perfume para otoño

En verano, normalmente se prefieren aromas frescos y ligeros, como los cítricos, que aportan sensación de frescura durante los días calurosos. Sin embargo, las fragancias con notas dulces, especiadas y terrosas, presentes en perfumes ámbar y gourmand, se ajustan de manera ideal al otoño, según precisa Natural Niche Perfume.

Audace, de Rochas, es una fragancia ambarina, floral y gourmand que inicia con un estallido afrutado de baya rosa, mientras que en su corazón se revela un ramillete floral Rochas

En esta temporada suelen destacar las esencias intensas y envolventes, como los de la categoría amaderada. Dentro de ella se encuentran matices de cuero que evocan aromas terrosos creados a partir de musgo de roble, pachulí y vetiver, además de dulzuras equilibradas con especias, tabaco y hierbas.

Del mismo modo, los acordes balsámicos, cremosos y cálidos del ládano, el sándalo y la rosa enriquecen el abanico de fragancias que marcan tendencia en el otoño.

Devotion, de Dolce & Gabbana, se destaca por su composición armoniosa y un aroma que perdura durante todo el día Dolce & Gabbana

En cuanto a la duración, lo recomendable es optar por eau de parfum, ya que ofrecen fragancias más intensas y completas, con mayor concentración de aceites de perfume y menor proporción de alcohol y agua en comparación con los eau de toilette. Esto permite que el olor se mantenga durante varias horas.

Cuáles son los mejores perfumes para mujer para otoño en Estados Unidos

Según Cosmopolitan, estas son las mejores tres fragancias para la temporada de otoño:

La Bomba, de Carolina Herrera: pertenece a la familia floral-ambarada. Su composición se abre con notas de pitaya, desarrolla un corazón dominado por peonía roja y frangipani rojo, y finaliza con una base en la que destacan la vainilla y el patchouli. Fue creada por los perfumistas Christophe Raynaud, Quentin Bisch y Louise Turner.

pertenece a la familia floral-ambarada. Su composición se abre con notas de pitaya, desarrolla un corazón dominado por peonía roja y frangipani rojo, y finaliza con una base en la que destacan la vainilla y el patchouli. Fue creada por los perfumistas Christophe Raynaud, Quentin Bisch y Louise Turner. Audace, de Rochas: se clasifica como ambarada floral-gourmand. Inicia con frambuesa, mandarina y pimienta rosa; en el centro combina tuberosa, rosa y flor de azahar; mientras que el fondo reúne haba tonka, almizcle y sándalo. La autora de esta fragancia es Louise Turner.

se clasifica como ambarada floral-gourmand. Inicia con frambuesa, mandarina y pimienta rosa; en el centro combina tuberosa, rosa y flor de azahar; mientras que el fondo reúne haba tonka, almizcle y sándalo. La autora de esta fragancia es Louise Turner. Devotion, de Dolce & Gabbana: corresponde a la familia oriental vainilla gourmand. Su salida se caracteriza por el limón confitado, seguida de un corazón con panacota, flor de azahar del naranjo y ron. El cierre está compuesto por vainilla, lo que le otorga persistencia prolongada. El creador de este perfume es Olivier Cresp.

Por qué se recomienda cambiar de perfume en otoño

En primer lugar, la temperatura y la humedad influyen directamente en la forma en que se perciben los perfumes. En entornos más fríos, la piel tiende a perder humedad, lo que dificulta que las moléculas aromáticas se mantengan sobre ella.

Asimismo, los receptores olfativos, ubicados en la nariz y esenciales para la percepción de los aromas, se retraen de manera instintiva para protegerse del frío, lo que puede reducir ligeramente la sensibilidad.

La Bomba, de Carolina Herrera, despliega en su corazón notas de frangipani rojo y peonía roja Carolina Herrera

Por otro lado, las colonias son extremadamente sensibles a las condiciones climáticas. En temperaturas bajas, las moléculas de los perfumes se mueven más despacio, por lo que los aromas no se perciben con la misma intensidad que en el calor.

Esta es la razón por la que, durante el otoño, se recomienda sustituir las esencias ligeras de verano por fragancias más intensas, capaces de mantenerse en la piel y resaltar en el ambiente.