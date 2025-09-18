Los perfumes de hombre que generan más elogios en 2025 y se consiguen en EE.UU.: árabes y de diseñador

Los perfumes de hombre más elogiados en 2025 tienen un denominador común: combinan notas cítricas, especiadas y dulces que llaman la atención en cualquier entorno. La lista fue elaborada por Candela Bougii, referente de perfumería en YouTube, quien explicó: “Que te digan lo rico que hueles es uno de los mejores halagos que te pueden dar”. Todas estas fragancias se consiguen en Estados Unidos.

Dior Sauvage Parfum: frescura con maderas

Este perfume de diseñador encabeza la lista del video. Bougii lo describió como “un perfume sumamente masculino”. Indicó que posee una salida —primera impresión olfativa— de bergamota y un fondo amaderado que define su carácter. La influencer señaló que resulta apropiado para climas fríos y para ocasiones formales. Al mismo tiempo, aclaró que lo considera menos atrevido que otras opciones.

La lista refleja cómo la perfumería masculina de 2025 combina tradición y modernidad

En su página oficial, Dior explicó que sus creadores se inspiraron en “paisajes vírgenes bajo una noche azul, en el momento en que se eleva el intenso aroma de un fuego crepitante”. Su estela incorpora notas de mandarina, haba tonka y madera de sándalo, lo que refuerza la profundidad de su perfil. Dior lo define como “el perfume de una nueva frontera”, y como una “variación embriagadora que celebra la magia de los grandes espacios”.

Lattafa Asad: especias y vainilla

Con alta proyección y gran duración, esta fragancia árabe se impuso como una de las favoritas para temporadas de bajas temperaturas. La youtuber explicó que, en su experiencia, el perfume logra destacarse en esas condiciones. “Cuando lo usan mi novio o mi cuñado, les llueven los cumplidos”, aseguró.

Lattafa Asad, uno de los perfumes árabes más vendidos del mundo Captura de Youtube de Candela Bougii

Swiss Arabian Tobacco Collection No. 1: miel y tabaco

Se trata de un perfume con miel, ciruela y especias, que ella calificó como “oscuro, misterioso y seductor”. Lo consideró ideal para invierno y para noches frías, ya que en esos momentos muestra mejor sus cualidades. Según destacó, posee un aroma cercano a la piel y resulta muy atractivo, lo que refuerza la impresión intensa que provoca.

Xerjoff Alexandria II: oud equilibrado

De alto costo, combina oud –resina aromática de gran intensidad y rareza– con palisandro y sándalo en su composición. Bougii lo definió como “muy masculino, muy atractivo, para ocasiones especiales”. Además, subrayó su permanencia en piel y ropa, un rasgo que refuerza la intensidad y la durabilidad de la fragancia.

Xerjoff Alexandria II mezcla oud con maderas nobles, ideal para ocasiones especiales Captura de Youtube de Candela Bougii

Tom Ford Noir Extreme: vainilla especiada

La especialista en perfumes recordó como anécdota que la primera vez que olió este perfume en una gasolinera quedó impactada. “Me enamoró desde el primer momento. Es de esos aromas que se te quedan guardados y que hacen recordar a la persona”, aseguró.

De acuerdo con la descripción oficial de Tom Ford, Noir Extreme se caracteriza por “una rica mezcla de especias cálidas y cítricos radiantes que da paso al aroma del tentador kulfi y a un abanico de notas florales –acorde de rosa absoluta, acorde de jazmín y flor de naranjo”. La firma añade que el final se define por “un impacto amaderado impregnado de ámbar, donde una poderosa dosis de ámbar se engalana con sándalo y brasas de vainilla fundida”.

Emporio Armani Stronger With You: intensamente dulce y con la fuerza del oud

La influencer presentó dos variaciones de la línea Stronger With You de Emporio Armani, cada una con un carácter propio pero unidas por la impronta cálida de la marca.

Stronger With You Intensely se distingue por su dulzura, con vainilla y ámbar como acordes principales que le confieren un perfil envolvente. Bougii lo describió como “un imán de cumplidos”.

En cambio, Stronger With You Oud ofrece una faceta más profunda y oscura, pensada especialmente para la noche. De carácter concentrado, resulta ideal en contextos donde se busca mayor presencia. Lo definió como “ultra seductora”, y valoró su equilibrio entre dulzura y especias, una combinación que transmite calidez y mantiene un matiz vibrante.

Viktor&Rolf Spicebomb Extreme: un aroma intenso

Con vainilla y canela, es un perfume cálido y potente, pensado para quienes disfrutan de aromas intensos con presencia. La joven reveló: “Ese perfume me vuelve loquísima”. También destacó que su pareja lo usa a diario por su durabilidad.

Dior Homme Intense: elegancia con iris

Combina iris, bergamota y haba tonka, una tríada que aporta elegancia y contraste. Para Bougii, los perfumes masculinos que incluyen iris añaden un “toque muy especial”, capaz de destacar en contextos donde la sofisticación es clave. Esa cualidad lo convierte en una elección ideal para citas y cenas formales, donde se busca un aroma con personalidad y distinción.

Tom Ford Tobacco Vanille y su alternativa árabe: un clásico que deja huella

El clásico de Tom Ford, con tabaco oscuro y vainilla, fue calificado por Bougii como “de los masculinos más ricos que hay”. También destacó el dupe árabe Al Haramain Tobacco Edition, que “proyecta espectacular” y ofrece una alternativa más accesible.

Los perfumes que se convierten en recuerdos

En su canal, la creadora remarcó que cada cumplido convierte a una fragancia en un recuerdo especial: “Los aromas te hacen sentir a una persona antes de que haya llegado”. También recomendó asociar cada perfume a climas o momentos específicos, como forma de potenciar su efecto.

En la descripción del video, Bougii resumió el espíritu de su selección: “Si buscas destacar con un aroma inolvidable, elegante y lleno de personalidad, este es el top que necesitas”.