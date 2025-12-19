Malvinas Argentinas celebra 30 años de “Navidad en Malvinas” con un gran show familiar el domingo 21

Con entrada libre y gratuita, el municipio vivirá el domingo el punto culminante de su agenda navideña: un espectáculo al aire libre desde las 19, con más de 100 artistas y propuestas pensadas para toda la familia, en las inmediaciones del Palacio Municipal

La cuenta regresiva hacia las fiestas encuentra a Malvinas Argentinas como uno de los polos navideños del conurbano. A apenas 30 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, el municipio celebra los 30 años de “Navidad en Malvinas”, una iniciativa que combina espectáculos, encuentro comunitario y actividades para grandes y chicos. El momento central será el domingo 21 de diciembre, cuando desde las 19 horas se encienda el escenario principal con el tradicional Gran Show Navideño.

Tras el arranque de la agenda el pasado 8 de diciembre con el show de Papá Noel y sus amigos, las propuestas se extenderán hasta el 23, consolidando una programación pensada para compartir en familia y disfrutar del espíritu de la Navidad. Pero será el domingo 21 cuando la celebración alcance su máxima expresión: más de 100 artistas en escena, uno de los escenarios más grandes del país y una puesta especialmente diseñada para el disfrute familiar.

El evento se desarrollará en las inmediaciones del Palacio Municipal, sobre la avenida Presidente Perón 4276, en Los Polvorines. La organización prevé un operativo integral que incluye sillas disponibles, estacionamiento gratuito, seguridad, puestos de hidratación y un corredor gastronómico con opciones accesibles, para que la experiencia sea cómoda y abierta a toda la comunidad.

Con esta edición aniversario, Malvinas Argentinas reafirma su apuesta por los festejos populares y el espacio público como lugar de encuentro. El domingo 21 de diciembre, la invitación es clara: cerrar el año juntos, al aire libre y en familia, al ritmo de una Navidad que ya es un clásico del calendario local.

