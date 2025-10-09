Cavó un pozo en el desierto para sobrevivir: el increíble hallazgo que conmovió a todos
En el desierto de Kuwait, una perra abandonada cavó un refugio bajo un tanque de agua para proteger a sus cachorros del calor extremo; su historia de instinto maternal y supervivencia dio la vuelta al mundo.
En el abrasador desierto de Kuwait, una historia de instinto maternal y supervivencia capturó la atención de los amantes de los animales. Una perra abandonada, llamada Sandy, fue encontrada viviendo debajo de un tanque de agua, buscando protegerse del calor extremo después de ser abandonada a su suerte. El grupo de rescate Raf.kw actuó rápidamente al ver un video de la perra deambulando sola, consciente de que las temperaturas de 50 °C podían ser mortales. Lo que encontraron al llegar superó todas las expectativas.
En su búsqueda, los rescatistas encontraron a Sandy escondida en un pozo que había cavado bajo un tanque de agua en medio del desierto. Rodeada de arenas y piedras, la perra no solo había creado un refugio para protegerse del sol inclemente y el calor sofocante de ese país del Medio Oriente, sino también para ocultar y proteger a un pequeño grupo de cachorros. Su prioridad era mantener a salvo a su familia, y al principio, la desconfianza hacia los humanos era palpable.
Danna, miembro de Raf.kw, relató en un video para The Dodo la reacción inicial de Sandy: “Nos miraba a nosotros y luego miraba a sus cachorros, como si dijera: ‘Tengo a mis bebés conmigo, ¿van a hacerme daño?’”. “Solo era una mamá protegiendo a sus crías. Creo que ni siquiera le importaba el calor, el abandono o lo que le había pasado”, agregó la rescatista, cuyo testimonio subraya la profunda conexión y el instinto protector de la madre con sus bebés.
El equipo de rescate se aproximó a Sandy y sus crías con suma cautela, dedicando aproximadamente 15 minutos a ganarse su confianza. Le ofrecieron comida y le hablaron con voces suaves, para transmitirle que su intención era ayudar. Este acercamiento paciente dio sus frutos, y Sandy permitió que los rescatistas metieran la mano en el hoyo para poner a salvo a los pequeños.
El cambio en la actitud de Sandy fue notable una vez que se sintió segura. “Una vez que estuvo en la jaula, supo que estaba segura”, describió Danna. “Fue como del día a la noche. Pasó de ser una madre aterrada y a la defensiva a mirarnos como diciendo: ‘Sé lo que están haciendo. Gracias.’” Esta transformación emocional marcó el inicio de su recuperación.
El nuevo destino de Sandy y sus cachorros
Sandy y sus cachorros fueron trasladados a I Care Kuwait, un refugio dirigido por Elika Mansouri, amiga de Danna. Este centro se especializa en ubicar perros kuwaitíes en hogares de Estados Unidos y Canadá, brindándoles una segunda oportunidad. En ese centro de recuperación, Sandy comenzó a aprender a confiar nuevamente en las personas y encontró a su familia definitiva con Brianna, a quien “seguía a todas partes”, según Danna, mostrando una felicidad evidente.
Los cachorros de Sandy, nombrados Zeus, Zaydar y Zack, también encontraron su final feliz. Fueron adoptados por una familia en Canadá, donde hoy viven plenos y felices. La historia de Sandy y su camada es un testimonio de la resiliencia animal y la importancia de la intervención humana.
