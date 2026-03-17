Dormir “patas para arriba”: el significado oculto de la posición más insólita de tu perro

La relación entre un perro y su humano se construye sobre un pilar invisible pero inquebrantable: la confianza absoluta. Este vínculo no solo se manifiesta en los juegos o en la alegría al recibirnos en casa, sino que se transmite de forma transparente en su lenguaje corporal y, sobre todo, en sus momentos de mayor vulnerabilidad.

La relación entre un perro y su humano se construye sobre un pilar invisible pero inquebrantable: la confianza absoluta (Pexels/Meruyert Gonullu)

Cuando tu perro elige dormir “patas para arriba”, no solo busca una posición cómoda; sino que intenta enviar un fuerte mensaje sobre cómo se siente en su entorno. Según el sitio web Dogster, esta postura es la máxima expresión de seguridad. Al exponer su abdomen -la zona donde residen sus órganos vitales y su mayor punto de debilidad instintiva-, tu mascota te dice, sin palabras, que confía plenamente en vos.

Según el sitio web Dogster, esta postura es la máxima expresión de seguridad

Pero este hábito tiene un trasfondo que va más allá de lo emocional. Además de ser un indicador de relax total, cumpliría una función práctica de termorregulación: al tener menos pelaje en la panza, los perros utilizan esta pose para liberar calor y refrescarse, lo que permite al mismo tiempo un estiramiento profundo de sus músculos y articulaciones.

No todas las siestas boca arriba dicen lo mismo. Según los expertos, el contexto es la clave para descifrar este “idioma perruno”:

Relax total y patas al aire: es la señal máxima de confianza plena . El perro siente que su hogar es un santuario donde no necesita protegerse de nada.

es la señal máxima de . El perro siente que su hogar es un santuario donde no necesita protegerse de nada. En días de ola de calor: es su “aire acondicionado” natural. Al exponer el abdomen, donde el pelo es más fino, logran regular su temperatura y liberar calor rápidamente.

es su “aire acondicionado” natural. Al exponer el abdomen, donde el pelo es más fino, logran y liberar calor rápidamente. Estiramientos en pleno sueño: si además de estar boca arriba se estira, busca descontracturar músculos y articulaciones tras un día de mucha actividad física.

si además de estar boca arriba se estira, busca descontracturar tras un día de mucha actividad física. Movimientos o “corridas” dormido: indica que está en la fase REM (sueño profundo) , en el que procesa lo vivido en el día y, probablemente, logra un gran sueño.

indica que está en la , en el que procesa lo vivido en el día y, probablemente, logra un gran sueño. Busca tu cercanía: si solo elige esta postura cuando estás cerca, es una declaración de amor. Indica que vos sos su figura de protección y su lugar seguro en el mundo.

¿Qué significa dormir en la misma cama con tu perro?

Para muchos dueños, compartir el colchón es el ritual de cierre del día. Más allá de la comodidad, los expertos en comportamiento animal sugieren que esta elección tiene raíces profundas:

Búsqueda de “la manada”: los perros son animales gregarios. Dormir junto a vos es su forma de mantener el grupo unido y protegido. En su psicología, la cama no es solo un mueble, es el refugio del clan .

los perros son animales gregarios. Dormir junto a vos es su forma de mantener el grupo unido y protegido. En su psicología, la cama no es solo un mueble, es el . Sincronía emocional: al dormir pegados, los ritmos cardíacos de humanos y perros tienden a sincronizarse, lo que genera una liberación de oxitocina (la hormona del amor) en ambos, que reduce los niveles de ansiedad y estrés antes de profundizar el sueño.

al dormir pegados, los ritmos cardíacos de humanos y perros tienden a sincronizarse, lo que genera una liberación de (la hormona del amor) en ambos, que reduce los niveles de ansiedad y estrés antes de profundizar el sueño. El máximo nivel de protección: si además de dormir en tu cama, elige la posición “patas para arriba”, se siente tan protegido por vos que puede permitirse el lujo de bajar todas sus defensas en el lugar donde vos descansás.

¿Dormir con el perro en la cama es bueno o malo? Expertos explican ventajas y riesgos (Foto: Freepick)

Sin embargo, a pesar de los beneficios, existen preocupaciones legítimas respecto a la higiene y la salud. Los perros, al subir y bajar de la cama, pueden lastimarse, especialmente los de mayor edad. Además, el peligro de transmisión de parásitos como garrapatas, pulgas y ácaros es una consideración seria. Es vital desparasitar regularmente a las mascotas y asegurar la limpieza de sus patas después de paseos.