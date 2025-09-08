Fueron a visitar un salón para su casamiento y se encontraron con un nuevo integrante para su familia

Una visita de rutina para ultimar detalles de su boda en un salón de eventos de Brooklyn, Nueva York, se convirtió en un momento que Erica y Cristian nunca olvidarán. La pareja fue a conocer el lugar para su casamiento y terminaron, sin proponérselo, con la adopción de una pequeña gatita que, de forma inesperada, se cruzó en su camino. La historia rápidamente se viralizó en redes sociales y emocionó a todos con las tiernas imágenes.

El hallazgo ocurrió hace unos días, cuando la madre de Cristian vio un pequeño bulto escondido detrás de una gran maceta en el establecimiento. Al acercarse, descubrieron a una gatita, visiblemente asustada, que temblada de frío y estaba empapada. La pareja se sorprendió, ya que no había otros animales a la vista. “Me puse nerviosa, en el buen sentido, claro”, aseguró Erica a The Dodo, reflejando la emoción inicial ante la adorable criatura.

Erica y Cristian decidieron darle una segunda oportunidad a la gatita (Foto: @ilove_chickenpotpie)

Sin dudarlo, Erica y Cristian se acercaron para ayudarla y envolvieron al animal en una tela y conversaron sobre qué debían hacer. Aunque la pareja ya compartía su hogar con una gata llamada Sushi, Erica había expresado en varias ocasiones su deseo de adoptar otra mascota. Cristian, si bien era más reacio a sumar un nuevo integrante felino a la familia, no pudo resistirse al encanto de la gatita. El flechazo fue instantáneo y ambos comprendieron que ese encuentro no era casualidad. “Fuimos a nuestro salón de bodas con nuestros padres para mostrárselo y volvimos a casa con una hija”, escribió Erica en su cuenta de TikTok, llamada @ilove_chickenpotpie.

Erica muestra el día a día con su nueva gatita en redes sociales (Captura: @ilove_chickenpotpie)

Al llegar a su hogar, la prioridad fue brindarle a la gatita los cuidados necesarios. Estaba exhausta, hambrienta y llena de pulgas. Inmediatamente, le dieron un baño caliente y le consiguieron todo lo indispensable para su bienestar.

La primera noche fue de preocupación constante; la pareja se turnó para dormir en el sillón y asegurarse de que la pequeña recibiera pequeñas porciones de comida. A la mañana siguiente, la llevaron al veterinario, donde les confirmaron que la gata se encontraba en buen estado de salud.

Decidieron llamarla Rigatoni, en un guiño al plato de pasta que habían cenado justo antes de su fortuito encuentro. Para Erica y Cristian, la llegada de Rigatoni no es solo una adopción de un animal necesitado, sino una señal de buena suerte en la previa al evento más importante de sus vidas. Tras compartir su historia en TikTok, los usuarios no tardaron en reaccionar: “Es su primera invitada de boda”, comentó un seguidor, mientras otro exclamó que el encuentro de la pareja con la gatita “¡era el destino!”.

La gatita se robó todas las miradas (Captura: @ilove_chickenpotpie)

En los días posteriores al rescate, la pareja disfrutó de comenzar la crianza de su nueva compañera. Rigatoni se adaptó rápidamente a su nuevo hogar y, para alivio de todos, se lleva de maravilla con Sushi, la gata que ya era parte de la familia. La pequeña felina ya se siente como una parte esencial de la casa.

“Adoptarla fue la mejor decisión de todas”, afirmó Erica. Mientras la pareja ultima los detalles de su casamiento, recibieron un hermoso regalo del destino y la gatita puede estar contenta de que logró tener una segunda oportunidad en su vida.