Dibu Martínez despertó en su casa en la Argentina y se llevó una sorpresa: “Mis mascotas”
El arquero viralizó una cómica postal de dos carpinchos que invadieron su propiedad; los preparativos para la doble fecha de Eliminatorias
- 2 minutos de lectura'
Emiliano Martínez arribó a la Argentina para sumarse al plantel de la selección, que disputará este jueves y el próximo martes sus respectivos encuentros ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias.
En el interín de su preparación física y futbolística para la doble fecha de Eliminatorias, el arquero usó su cuenta de Instagram para mostrar un detalle de lo que es el patio de su casa en la zona de Nordelta.
En la imagen que publicó el arquero se ven dos carpinchos en la proximidad a una puerta. Ironizando con su presencia, Dibu dijo: “Mis mascotas”. Sumado a un emoji de una cara de indignación, el marplatense mostró un detalle de color de su breve estadía en el país.
Por otra parte, en el plano deportivo, Martínez deslizó que está “feliz” por integrar una nueva lista de citados para los partidos de la albiceleste y, sumado a esto, agregó varias postales del entrenamiento previo al encuentro contra Venezuela del día jueves en el estadio Monumental.
Además, como parte de la intimidad del día a día, Dibu viralizó una postal junto a Marcos Acuña, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, donde se reflejó la unión entre los jugadores, cuerpo técnico y utileros.
En esa misma línea, el arquero se sacó una selfie con Cristian “Cuti” Romero, con quien mantiene una gran amistad, y ambos posaron con la Copa del Mundo obtenida en Qatar, uno de los hitos más importantes de esta camada de jugadores que apunta a conseguir lo mismo, en 2026, en los Estados Unidos.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Emiliano Martínez
"Mirá que te como, hermano". Dibu Martínez cumple 33 años: las mejores 33 frases que dejaron una marca y lo convirtieron en ídolo
El llamado que nunca llegó. Las razones del frustrado pase de Dibu Martínez a Manchester United, tensión y un futuro incierto
Futuro incierto. Dibu compartió una foto de su viaje rumbo a la Argentina
- 1
Así quedó el cuadro de cuartos de final del US Open 2025
- 2
La foto viral de Lionel Messi con el hijo de dos famosos que enterneció a todos: “Sueños cumplidos”
- 3
La lista de convocados de la selección argentina para jugar ante Venezuela y Ecuador
- 4
Novak Djokovic: la leyenda continúa y tendrá un cruce estelar en las semifinales del US Open