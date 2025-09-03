Dibu Martínez despertó en su casa en la Argentina y se llevó una sorpresa: “Mis mascotas”

Emiliano Martínez arribó a la Argentina para sumarse al plantel de la selección, que disputará este jueves y el próximo martes sus respectivos encuentros ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias.

En el interín de su preparación física y futbolística para la doble fecha de Eliminatorias, el arquero usó su cuenta de Instagram para mostrar un detalle de lo que es el patio de su casa en la zona de Nordelta.

"Mis mascotas", la mención de Dibu Martínez a los dos carpinchos que aparecieron en su casa de Nordelta

En la imagen que publicó el arquero se ven dos carpinchos en la proximidad a una puerta. Ironizando con su presencia, Dibu dijo: “Mis mascotas”. Sumado a un emoji de una cara de indignación, el marplatense mostró un detalle de color de su breve estadía en el país.

Por otra parte, en el plano deportivo, Martínez deslizó que está “feliz” por integrar una nueva lista de citados para los partidos de la albiceleste y, sumado a esto, agregó varias postales del entrenamiento previo al encuentro contra Venezuela del día jueves en el estadio Monumental.

Dibu Martínez, Cuti Romero y la Copa del Mundo

Además, como parte de la intimidad del día a día, Dibu viralizó una postal junto a Marcos Acuña, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, donde se reflejó la unión entre los jugadores, cuerpo técnico y utileros.

En esa misma línea, el arquero se sacó una selfie con Cristian “Cuti” Romero, con quien mantiene una gran amistad, y ambos posaron con la Copa del Mundo obtenida en Qatar, uno de los hitos más importantes de esta camada de jugadores que apunta a conseguir lo mismo, en 2026, en los Estados Unidos.