El video del dramático operativo para salvar a un perro en un lago congelado

Un dramático incidente conmocionó a la localidad de Westerly, en Rhode Island, Estados Unidos, cuando un perro de la raza Golden Retriever llamado Phoenix cayó a un lago congelado. El animal, que paseaba con su dueño cerca de las 9 de la mañana, se desvió del camino y pisó una capa de hielo que, aunque parecía firme, se rompió bajo su peso, dejándolo atrapado en las aguas heladas.

La desesperante situación fue rápidamente atendida por el Departamento de Bomberos de Misquamicut, que desplegó un equipo para llevar a cabo un rescate de alto riesgo. Las imágenes del operativo, ampliamente difundidas y viralizadas en redes sociales, mostraron la crudeza del momento. Solo la cabeza de Phoenix sobresalía del agua mientras esperaba la ayuda, con el hielo fragmentado a su alrededor, por lo que era una situación imposible de escapar si el animal no hubiera contado con ayuda humana.

Uno de los bomberos, equipado con un traje especial diseñado para rescates en agua fría, avanzó con suma precaución sobre la superficie inestable del estanque. Con movimientos lentos y decididos, el socorrista logró llegar hasta el perro y sujetarlo firmemente. Con la asistencia coordinada de sus compañeros desde la orilla, quienes tiraban de una cuerda, ambos regresaron lentamente a tierra firme, un esfuerzo que culminó sin lesiones graves para ninguno de los involucrados, de acuerdo con los medios locales que reportaron la noticia.

Sin la ayuda de los bomberos, el perro no hubiera podido salir Facebook (@MFDRI)

La temperatura ambiente en el momento del rescate rondaba los -4 °C, un factor que incrementaba exponencialmente el riesgo de hipotermia para Phoenix y para el propio rescatista. A pesar de las adversas condiciones, el personal de emergencia evaluó al Golden Retriever en el lugar y confirmó que se encontraba en buen estado de salud y sin signos de hipotermia, algo que sorprendió a los rescatistas. Los bomberos también fueron revisados y no necesitaron traslado hospitalario.

Tras el exitoso operativo, el Departamento de Bomberos de Misquamicut emitió una advertencia contundente sobre los peligros inherentes a los cuerpos de agua congelados. En su comunicado, la corporación enfatizó que, aunque el hielo pueda aparentar solidez, las variaciones térmicas lo hacen impredecible y una amenaza constante tanto para animales como para personas. Subrayaron la importancia de mantener a las mascotas bajo control y con correa cerca de estas superficies heladas, una recomendación vital para prevenir futuras tragedias. Los especialistas advirtieron que el tiempo de supervivencia en agua helada es de apenas minutos y que cualquier acción impulsiva puede tener consecuencias fatales.

En otras partes del mundo, predominantemente en países nórdicos, la población disfruta del agua congelada (Fuente: Wim Hof - sitio web oficial)

El video del rescate se transformó rápidamente en un fenómeno viral y acumuló millones de visualizaciones y cientos de miles de reacciones de usuarios que celebraron el heroísmo de los bomberos y el feliz desenlace. La corporación de bomberos recalcó la necesidad de actuar con prevención y recordó que, pese a su entrenamiento en rescates sobre hielo, estas operaciones siempre conllevan un peligro significativo.

Qué es la hipotermia y cómo actuar

Según expresa el portal especializado Mayo Clinic, la hipotermia es una afección que se produce cuando la temperatura corporal desciende por debajo de 35 °C. “El cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo, lo que causa una temperatura corporal peligrosamente baja. Cuando esta desciende, el corazón, el sistema nervioso y otros órganos no pueden funcionar tan bien como lo hacen habitualmente. Si no se trata, la hipotermia puede hacer que fallen el corazón y el sistema respiratorio y, a la larga, deriva en la muerte”, informaron.

Cuándo se debe consultar a un médico

Ante la duda, Mayo Clinic asegura que lo ideal es llamar al 911 o al número de emergencia local si se sospecha que alguien tiene hipotermia. “Mientras esperas que llegue la ayuda de emergencia, lleva suavemente a la persona adentro, si es posible. Los movimientos bruscos pueden desencadenar latidos del corazón irregulares peligrosos. Con cuidado, quítale la ropa mojada y sustitúyela por abrigos o mantas calientes y secos”, aconseja.